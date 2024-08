Cum va fi vremea până la finalul lunii august. Elena Mateescu (ANM), avertisment

”Rămâne în vigoare atenționarea meteorologică de Cod galben, ce vizează Vestul și Nord-Vestul țării, acolo unde fenomenele de instabilitate vor fi caracterizate prin averse torențiale, intensificări ale vântului. Vorbim despre viteze la rafală de 50-70 km/oră, local vijelii și izolat vor fi căderi de grindină. În același timp, cantitățile de apă vor putea depăși 15-25 litri/mp, izolat peste 40-50 de litri/mp.

Cât durează valul de căldură persistent. Ce se întâmplă până la finalul lunii august

Vorbim și despre un val de căldură persistent, disconfort termic ridicat. Astăzi avem Cod galben și Cod portocaliu, în cea mai mare parte a țării, cel mai cald în partea de nord-vest, nord-est, dar și zone din sud-estul țării, acolo unde valorile de temperaturi este posibil să atingă 35, 36, 37 de grade Celsius, în timp ce în restul țării avem 33-35 de grade Celsius. Mâine valul de căldură este în restrângere. În partea de sud-est a țării rămân sub Cod portocaliu județele Giurgiu, Călărași, Ilfov și Municipiul București, pentru că valorile de temperaturi vor fi 37-38 de grade Celsius, iar în aria județelor de Cod galben vorbim despre valori între 35-36 de grade.

Și ceea ce este de interes, până la finalul lunii, cu siguranță vom vorbi în continuare de un val de căldură persistent, având în vedere regimul de temperaturi de peste 35-37 de grade, posibil peste 38 de grade, mai ales în partea de vest, sud a țării”, a spus Elena Mateescu, director ANM, la Antena 3 CNN.

Nutriţionistul Mihaela Bilic a zis care este băutura care hidratează de 5 ori mai mult decât apa, mai ales pe caniculă.

"De curând am văzut un documentar simpatic în care se întreba dacă berea este sănătoasă. Berea, kambucha şi laptele erau în această analiză. Asta admir la francezi, că ei nu îşi propun să convingă lumea. Dar concluzia era aceeaşi. Nu avem bacterii lactice în fermentaţia alcoolică din bere şi în fermentaţia acetică din kambucha. Dacă vreţi sănătate de microbiotă, trebuie să consumaţi lapte.

Cu cât fermentează mai mult, cu atât e mai plin de culturi bacteriene vii. Eu nu pot să beau apă, spre exemplu. Eu trăiesc cu lapte. Sub orice formă, că e cafea cu lapte, că e lapte bătut, că e Sana. Iar pentru hidratare, chiar am fost surprinsă plăcut că am reuşit să stârnesc atenţia.

Am făcut un filmuleţ în care spuneam ce hidratează mai bine. Sunt studii care arată că laptele hidratează de 5 până la 7 ori mai bine decât apa. Cantitatea mică de grăsimi, proteine şi carbohidraţi ajută apa în organism să fie mai bine folosită. Deci este miraculos ca şi aliment, şi îl avem. De ce animal vreţi voi! La fel şi brânza mucegăită", a declarat Mihaela Bilic la podcastul lui Damian Drăghici. Citește continuarea articolului aici!

