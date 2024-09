Dr. Bogdan Marțian a explicat că mecanismul de formare a pietrelor la vezica biliară este diferit de cel al pietrelor la rinichi. În timp ce pietrele la rinichi pot fi prevenite prin consumul de lichide, pietrele la colecist au o cauză diferită. Deși există substanțe și medicamente care pot favoriza contracția veziculei biliare, acestea nu sunt întotdeauna eficiente, mai ales dacă vezica biliară are o anatomie particulară care împiedică eliminarea bilei.

„În cazul pietrelor la rinichi, pentru a evita această afecțiune se recomandă multe lichide. În cazul pietrelor la colecist, ar putea fi evitate? Există un regim, un stil de viață, ceaiuri care determină contracția vezicii?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Există niște substanțe, inclusiv medicație, care favorizează contracția veziculei biliare, dar dacă vezica biliară are un traseu sau o anatomie particulară în care o porțiune din veziculă apare ca un sifon, pe partea cea mai de jos a acestui sifon, de acolo nu se mișcă bila și tot rămâne. Mecanismul de producere a pietrelor la vezica biliară este diferit de cel al pietrelor la rinichi, are alt determinism. La rinichi există niște factori clar predispozanți, la vezica biliară mai puțin.”, a spus dr. Bogdan Marțian.

De ce calculii biliari nu pot fi eliminați cu microunde

Dr. Bogdan Marțian a explicat că, deși, teoretic, pietrele la vezica biliară ar putea fi sparte cu microunde din afara corpului, această abordare nu este viabilă.

„Nu pot fi sparte cu microunde din afara corpului?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Pot, dar există riscul foarte mare de a se sparge și peretele veziculei biliare și atunci apare peritonita biliară. Deci nu merge.”, a spus dr. Bogdan Marțian.

Cum trăiește omul fără colecist

Dr. Bogdan Marțian a explicat că după colecistectomie (îndepărtarea vezicii biliare), pacienții ar trebui să mănânce mese mai frecvente și mai mici. Fără vezica biliară, bila produsă de ficat se duce direct în intestin, iar coledocul (canalul care transportă bila) se dilată puțin pentru a reține o parte din bilă. Ce nu poate reține coledocul, ajunge în intestin, unde sărurile biliare sunt reabsorbite și reciclate de ficat.

„Trebuie să mănânce ceva mai des și nu mese foarte bogate. Bila produsă în permanență de ficat se duce în intestin, nemaiexistând vezicula biliară. În timp, coledocul - canalul care duce bilă de la ficat la intestin - se dilată puțin. Toți pacienții cu colecistectomie au un coledoc puțin mai dilatat pentru că acest coledoc e capabil să rețină o parte din bilă. Ce nu poate reține coledocul se duce în circuit.

Nu se întâmplă nimic sever pentru că în capătul distal, dinspre colon, al intestinului subțire există un mecanism prin care sărurile biliare și partea nobilă a compoziției bilei se reabsoarbe, se duce înapoi la ficat și de acolo e reciclată și folosită din nou de ficat.

Apare însă o altă consecință! Organismul constată că are bilă în intestin și atunci are senzația - printr-un feedback pozitiv, dar care nu are cele mai bune efecte - că ar trebui să și mănânce. Pacienții mănâncă mai mult și majoritatea se îngrașă după colecistectomie.”, a spus dr. Bogdan Marțian la interviurile DC News și DC Medical.

