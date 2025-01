Manualul, intitulat „Istoria Militară a Rusiei”, este împărțit în trei volume și este destinat elevilor de peste 15 ani. Acesta a fost editat de Vladimir Medinski, consilier al președintelui Vladimir Putin, cunoscut pentru implicarea sa în negocierile eșuate cu Ucraina în 2022, în primele luni ale războiului. Medinski este, de asemenea, coautor al principalului manual de istorie utilizat în școlile din Rusia, notează Reuters.

Manualul prezintă versiunea Kremlinului asupra cauzelor care au dus la declanșarea războiului și a modului în care acesta este purtat, subliniind cazuri de eroism pe câmpul de luptă și comparând tehnicile folosite de armata rusă modernă cu cele ale armatei sovietice din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Într-un capitol intitulat „Profesionalism, putere și curaj: trupele rusești în Operațiunea Militară Specială”, manualul afirmă că Rusia a fost „forțată” să intervină în Ucraina în 2022. Potrivit manualului, Occidentul ar fi ignorat timp de ani de zile preocupările de securitate ale Rusiei, referindu-se la extinderea NATO către est și la răsturnarea în 2014 a unui președinte ucrainean prietenos cu Moscova, despre care manualul susține că ar fi transformat Ucraina într-un „cap de pod agresiv anti-rus”.

A new textbook “Military History of russia”, edited by Medinsky, is intended for secondary schools and military schools in russia.



Only fake and lies: Ukraine itself wanted to attack russia, the war was started to stop the genocide in Donbass, russian soldiers defend “world… pic.twitter.com/m62xYlXs1V