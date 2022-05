Cum scoți din anonimat banala salată. Un medic vine cu mai multe idei excelente: E elementul surpriză

În ediția din 9 mai 2022 de la Neatza cu Răzvan și Dani, medicul Anca Hâncu a spus ce beneficii ne aduc vegetalele verzi și în ce preparate le putem integra. Este recomandat să consumăm legumele cu frunze crude, în sucuri sau salate. Persoanele cu sindrom de intestin iritabil trebuie să consume verdețurile gătite, la abur sau la cuptor.

Cum să facem ca salata noastră să fie ideală aflați în rândurile de mai jos.

„Luăm rucola, acest detoxifiant natural care ajută la prevenirea gastritelor. Apoi punem niște brânză de capră sau telemea. Și pentru că salata trebuie să uimească, punem și un element surpriză: niște merișoare pentru un gust acrișor, sau niște stafide pentru gustul dulce, sau niște bobițe de strugure. De asemenea, punem și nuci”, a zis medicul Anca Hâncu la Antena 1, în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.

„O altă idee este să luăm salată iceberg. Este ideală în menținea greutății pentru că are un conținut ridicat de apă. O putem combina cu avocado, ou fiert, ulei de măsline. Pentru a surprinde, putem pune câteva boabe de strugure sau niște merișoare. De asemenea, putem stoarce niște rodie”, a mai zis Anca Hâncu.

„Pătrunjelul are beneficii pentru sănătatea cardiovasculară. Fluidifică sângele și previne astfel accidentele vasculare cerebrale, dar și alte boli cardiovasculare. Este și un detoxifiant natural. Are o combinație de vitamine, minerale și antioxidanți care îi dau aceste proprietăți. Echilibrează și hormonal, este indicat mai ales pentru femeile la menopauză. De asemenea, are efect antiinflamator. Este bun și în reumatism”, a explicat medicul Anca Hâncu în cadrul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, de la Antena 1.

„100 de grame depășesc deja necesarul de Vitamina C pentru o zi”, a mai spus specialistul.

