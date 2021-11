Cum s-ar putea împărţi portofoliile în Guvern şi cine vine la ministere - surse

Astfel, dacă Nicolae Ciucă va ocupa funcţia de prim-ministru, posturile de vicepremier ar putea fi ocupate de Sorin Grindeanu din partea PSD şi Kelemen Hunor din partea UDMR. De asemenea, secretarul general al Guvernului ar merge tot la PSD.

În ceea ce priveşte ministerele, PSD ar urma să primească Apărarea, portofoliu care va merge tot la Sorin Grindeanu, Sănătatea, care va merge la Alexandru Rafila, dar şi Ministerul Muncii, portofoliu care ar putea ajunge la Gabriela Firea. Fostul primar general al Capitalei a anunţat, însă, că nu vizează acest portofoliu şi a punctat că în partid sunt alţi specialişti care pot fi miniştri ai Muncii. VEZI CONTINUAREA AICI

Celelalte ministere care ar merge la PSD sunt Transporturile, Agricultura, Fondurile Europene şi Economia.

PNL, 6 ministere

Liberalii ar urma să primească doar 6 ministere în noul Guvern, dacă Nicolae Ciucă va fi primul prim-ministru al coaliţiei. Astfel, Bogdan Aurescu ar urma să continue la MAE, Lucian Bode la MAI, Cătălin Predoiu s-ar întoarce la Ministerul Justiţiei, Virgil Popescu ar rămâne la Energie, Bogdan Gheorghiu la Cultură, iar Raluca Turcan ar merge la Ministerul Digitalizării.

UDMR-ul ar rămâne, conform surselor, cu aceleaşi trei ministere: Cseke Attila la Ministerul Dezvoltării, Tanczos Barna la Mediu şi Eduard Novak la Sport.

Nu este clar, încă, ce se va întâmpla cu ministerul Finanţelor Publice, dar nici la ce partid ar urma să meargă. Paul Stănescu, secretar general al PSD, a anunţat miercuri că partidul care nu va avea premierul va avea ministerul Finanţelor.

"Sunt cele 4 ministere, două avizatoare, două de forţă, care se vor împărţi: finanţe, justiţie, interne şi apărare. Nu ne dorim ministerul Justiţiei, ne dorim ministerul Finanţelor, pentru că, ştim bine, în guvernarea anterioară am avut o mare problemă cu Justiţia. Poate a fost manipulare, diversiune, dar am avut probleme. Nu am discutat cine ar fi la Finanţe. Eu mi-aş dori un membru de partid specialist, avem astfel de membri. Ministerul Fondurilor Europene e posibil, ministerul Transporturilor. Ţinem foarte mult ca ministerul Sănătăţii să fie la noi. Ministerul Muncii e de stânga, chiar dacă nu ne dorim trebuie să fie la noi", a concluzionat Paul Stănescu.