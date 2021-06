Caniculă în România. Cum protejezi pomii fructiferi

COD ROȘU DE CANICULĂ

A fost emis Cod Roșu de caniculă pentru zilele de 24 și 25 iunie 2021. ANM anunță temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat. Sunt vizate județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș

"Joi și vineri (24 și 25 iunie) în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale perioadei. Acestea vor fi cuprinse între 39 și 41 de grade, iar în nord-vest între 35 și 38 de grade. În cursul nopții valorile termice nu vor coborî, în general, sub 20... 24 de grade", anunță ANM.

Cum protejezi pomii fructiferi

Mărul

Mărul rezistă cel mai bine la caniculă. Trebuie să ai grijă să faci o irigare din abundenţă. Asta înseamnă că apa trebuie să pătrundă la o adâncime de 40-50 de centimetri, potrivit cumsa.ro. Dacă pomul sau livada de meri se află într-o regiune secetoasă, este nevoie de 5-7 udări pe an, iar în cele semiumede de cel puţin trei. Este recomandată irigarea prin picurare.

Prunul

Suportă cu bine o temperatură maximă de 36 de grade Celsius. Irigarea trebuie făcută prin picurare sau cu ajutorul picurătoarelor cu debite de 4-8 l/h sau cu microaspersoare cu debite orientative de 30-40 l/h.

Gutuiul

Pe timp de caniculă, nevoia de apă este mare. Este indicat să faci irigarea localizată prin picurare, cu debite de apă de 2-6 l pe o adâncime de 30-50 cm.

Vișinii și cireșii

Rezista până la maxim 40 de grade Celsius vara şi iarna până la 6 grade Celsius. Este suficient să beneficieze de precipitaţii medii anuale cuprinse între 600-800 mm, dar distribuite proporţional cu deficitul pluviometric lunar.

Caisul și piersicul

La cais, se impune irigarea prin picurare. Este indicat să faci acest lucru cu ajutorul echipamentelor fixe de distribuţie a apei, cu debite de 4-8 l/h. Echipamentul trebuie poziţionat sub rândurile de pomi şi să aibă furtunuri de Ø 18-20 cm. O altă variantă la care poţi apela este şi irigarea prin microaspersiune. Acest tip de echipament trebuie să-l aşezi sub coroana, iar irigarea se realizează cu furtunuri de Ø 30-35 cm pe care le aşezi sub fiecare rând, cu distanţare optimă în funcţie de raza de udare.

La piersic, irigarea se poate face prin microaspersiune sau prin picurare. Dacă alegi prima variantă, atunci trebuie să ştii că instalaţia fixă trebuie poziţionată sub fiecare rând de pomi (direct pe sol sau la nivelul primei sârme a spalierilor, în cazul în care livada are susţinere). Furtunurile de udare trebuie să aibă diametre de 30-35 mm, iar debitele microaspersoarelor trebuie să fie de 30-35 l/h. Dacă alegi cealaltă variantă, este indicat să alegi furtunuri de Ø 18-20 mm cu picurătoare cu debite de 4-8 l/h.

Nucul

Ce trece de 35 de grade Celsius impune irigarea suplimentară prin picurare sau prin microjet. Irigarea este indispensabilă mai ales în perioada de tinereţe a pomului sau pe timp de secetă.