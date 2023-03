Cum prevenim apariția cancerului cerebral. Prof. Vlad Ciurea, cele 10 porunci ale creierului

"Tumorile cerebrale reprezintă 85% până la 90% din totalitatea tumorilor primare ale sistemului nervos central (SNC). În fiecare an, se estimează că aproximativ 37.400 de persoane din Uniunea Europeană sunt diagnosticate cu tumori cerebrale şi se produc aproximativ 28.900 de decese, anual din aceasta cauza.

În întreaga lume, aproximativ 176.000 de noi cazuri de tumori cerebrale şi alte tumori SNC au fost diagnosticate în anul 2022, cu o mortalitate estimată de 128.000. Tumorile cerebrale primare maligne reprezintă circa 1–2% din totalul tumorilor nou diagnosticate şi aproximativ 2% din totalul deceselor asociate cancerului. Acestea reprezintă cea de-a treia cauză principală de deces asociat cancerului la adulţii tineri", a spus prof.univ. dr. Vlad Ciurea.

"In meseria mea de neurochirurg, nu am reușit niciodată sa găsesc răspunsul la întrebarea nedreapta: “de ce se îmbolnăvesc oamenii de cancer?”, însă, mereu am răspuns că ar trebui să îl prevenim.

Am sa va scriu mai jos cele 10 porunci ale creierului, pentru a preveni apariția acestei boli îngrozitoare la nivel cerebral, pentru că, dragii mei, sănătatea este cel mai neprețuit lucru pe care îl putem avea in această viață.

- “Cine se trezește de dimineața, departe ajunge!”

- “Aerul curat, sănătate pentru creier.”

- “Te miști, deci, exiști!”

- “Ziua bună se cunoaşte după duşul de dimineaţă”

- “Micul dejun, luat în linişte”

- “Sănătatea din ceaşcă: ceaiul!”

- “Zâmbet pentru o sănătate mai bună”

- “Alimentele uşoare, ideale pentru masa de prânz”

- “Masa de seară, cât mai uşoară”.

- “Somnul dulce mult aduce!”

Închei aceasta postare, rugându-vă să nu lăsaţi chiar şi o mică modificare "pe mâine", întrucât mâine poate fi deja târziu. Uitaţi de acel "ultim fum", lăsaţi pe raft alimentele despre care ştiţi că nu sunt sănătoase, beţi mai degrabă un pahar de apă în defavoarea unuia cu suc acidulat şi ieşiţi sa faceţi o plimbare în parc când este frumos afară", a mai scris neurrochirurgul.

