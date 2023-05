Cum încearcă Nicolae Ciucă să-i convingă pe profesori să renunțe la grevă. Primele imagini și mesajul de la negoceri

Iată ce le-a transmis Nicolae Ciucă profesorilor și sindicaliștilor prezenți la negocieri:

„Nu cred că a fost vreo solicitare de dialog căreia Guvernul să nu îî răspundă. Că am responsabilitatea a tot ceea ce înseamnă rezolvarea problemelor, astfel încât împreună să putem să rezolvăm probleme. Nu există un numitor comun pe care să putem să-l folosim, altul decât cel al dialogului, al cunoașterii realității și al asumării responsabilității fiecăruia dintre noi, iar în calitate de prim-ministru și cu întreg Guvernul, cu întreaga coaliție, că iată că suntem aci cu domnul președinte, cu doamna ministru a educației, cu domnii miniștri de la muncă și finanțe.

Cu toții nu am făcut nimic altceva decât să căutăm soluții și sunt convins că vom găsi soluții împreună, pentru că am înțeles și înțelegem în continuare nevoia de a face în așa fel încât țara noastră, cetățenii României, să aibă încredere într-un sistem de educație pe care îl considerăm, l-am considerat, îl considerăm și vom respecta în continuare ca făcând parte din primele două priorități ale programului de guvernare și este o chestiune pe care am asumat-o cu toții.

Am înțeles de la dumneavoastră, este aici și doamna ministru, suntem aici cu toții – că sunt probleme care trebuie rezolvate pe verticala sistemului de educație în ceea ce privește o serie de aspecte care de-a lungul timpului au dus la aceste distorsionări și iată-ne puși astăzi în fața unei solicitări care practic a dus la o decizie absolut nedorită de nimeni.

Este absolut greu de explicat copiilor, care în preajma examenelor, oricum au emoția aceasta a examenelor, venim acum și întărim această emoție pe o situație care poate să degenereze într-o grevă generală. În dialogul pe care l-am avut, ați înțeles problemele care sunt la nivel național. Nu pot să nu vorbim și să facem în așa fel încât să nu ducem la bun sfârșit ceea ce ne angajăm că putem, fiecare dintre noi. Au fost toate situațiile prin care a trebuit să asigurăm gestionarea și rămânerea în echilibru a societății, a economiei, a educației, a sănătății, a tot ceea ce avem noi de gestionat de la nivelul Guvernului.

Din acest buget trebuie să facem în așa fel încât să asigurăm tot ceea ce trebuie asigurat pentru buna funcționare a întregii țări. Ne-am asumat că prioritatea este educația și în continuare va fi publică prioritatea este educația. Ea rămâne în topul asumărilor noastre, la nivelul coaliției," a spus Nicolae Ciucă.

Ciucă: "Este vorba de viitorul copiilor"

"Am discutat și am făcut în așa fel încât legile educației să fie cele mai dezbătute legi până în acest moment.

Este vorba de viitorul copiilor, este vorba de liniștea părinților și este vorba de ceea ce proiectăm pentru țara noastră, iar asta nu se poate face decât prin educație. Și atunci, vă rog să vă aduceți aminte toate măsurile pe care le-am luat, nu vreau să le reiterez acum. Tot ce am putut să facem ca să dăm un semnal clar că Educația este prioritatea noastră numărul unu alături de de Sănătate. Este vorba de viitorul copiilor, este vorba de liniștea părinților și este vorba de ceea ce proiectăm pentru țara noastră, iar asta nu se poate face decât prin educație.

Ca atare, faptul că dumneavoastră sunteți prezenți aici înseamnă încă o dată o asumare a responsabilității la nivelul guvernului, la nivelul coaliției, că putem să găsim soluții. Nu putem să lăsăm copiii, astăzi, în prag de examen și înainte de finalul anului de învățământ, suspendați pentru că nu avem soluții pentru problemele pe care dumneavoastră le ridicați. Pe bază de dialog, pe bază de asumări, concret, eu sunt convins că vom vom identifica soluțiile pentru tot ceea ce dvs. ați ridicat”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Video:

