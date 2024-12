Cum a schimbat Cătălin Predoiu regulile jocului în negocierile pentru Schengen: Ministrul Karner a fost puțin surprins

Întrebat care a fost cel mai memorabil moment de la negocierile cu omologul său austriac, Gerhard Karner, Cătălin Predoiu a spus că prima întâlnire a fost semnificativă, deoarece au schimbat complet regulile jocului. Potrivit acestuia, ministrul austriac se aștepta la o abordare bazată pe reproșuri, însă Cătălin Predoiu a deschis discuția concentrându-se pe interesele economice și importanța rezolvării dosarului din perspectivă economică.

„Cred că au fost mai multe. Prima întâlnire a fost interesantă pentru că acolo am schimbat complet regulile jocului împreună. Îmi aduc aminte că ministrul Karner a fost puțin surprins, în primă fază, se aștepta la un alt tip de abordare, la o abordare bazată pe reproș, se aștepta la același discurs legat de faptul că îndeplinim condițiile și nu suntem acceptați.

Am deschis liniile discuției privind interesele noastre economice, am arătat că e important să rezolvăm acest dosar și în perspectivă economică. A fost surprins, cred că a așteptat să vadă dacă e doar vorba de un discurs de introducere protocolar, dar, pe măsură ce a avansat discuția, s-a deschis din ce în ce mai mult și am convenit câteva lucruri de care ne-am ținut.”, a spus ministrul Cătălin Predoiu.

„L-am abordat separat pe domnul Karner și i-am propus să includem și frontiera maritimă în pachet"

Cătălin Predoiu a povestit despre un moment delicat în Slovenia, unde a avut loc un forum al miniștrilor de Interne din Europa Centrală și de Est.

„Apoi a fost momentul foarte delicat în Slovenia, la Ljubljana. A fost acolo un forum al miniștrilor de Interne din Europa Centrală și de Est, în care am avut o întâlnire trilaterală cu Austria și Bulgaria. Deja discutam ideea de Air Schengen, doar pentru frontiera aeriană. A fost un moment tensionat de discuție între delegația austriacă și delegația bulgară și domnul Karner a spus, la un moment dat, că pe linia asta discuția nu poate continua și că ar fi bine să închidem ședința, ne vedem de treabă și cu asta basta. Atunci am intervenit și am reușit cumva să aplanăm lucrurile și să ne reluăm discuția. În final, am ajuns la un rezultat.

Imediat după, l-am abordat separat pe domnul Karner și i-am propus să includem și frontiera maritimă în pachet, că nu îi afecta cu absolut nimic, dar era important să intrăm cu două odată, și nu doar cu una.”, a spus Cătălin Predoiu.

„I-am explicat că pentru noi e de neacceptat 2025"

Cătălin Predoiu a povestit că, în primăvară, a aflat un zvon conform căruia Austria ar intenționa să accepte aderarea României la Schengen în 2025. Pentru a aborda acest subiect, a călătorit la Viena și a discutat în mai multe runde cu ministrul Karner, explicându-i că 2025 este inacceptabil pentru România.

„În primăvară, am prins un zvon potrivit căruia s-ar preconiza, din partea austriacă, un accept pentru primăvara anului 2025. M-am dus imediat la Viena, am discutat cu domnul Karner, în mai multe runde, și i-am explicat că pentru noi e de neacceptat 2025 și i-am adus toate argumentele necesare. I-am explicat cât de important e pentru români să închidem în acest am dosarul și, în final, am avut un acord de principiu chiar în septembrie.”, a spus ministrul Cătălin Predoiu la Antena 3 CNN.

