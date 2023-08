Culmea ironiei. În unul dintre pașapoartele lui Prigojin locul nașterii menționat este fix locul morții sale - Foto în articol

Anton Gerashchenko, un consilier al Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei, a publicat pe contul său de Twitter o fotografie cu unul dintre pașapoartele lui Evghenii Prigojin. Interesant este faptul că locul nașterii menționat în acest pașaport este chiar locul în care șeful Wagner a murit astăzi, după ce avionul său s-a prăbușit - regiunea Tver.

"Karma, se pare, are un simț al umorului foarte specific. Unul dintre pașapoartele false ale lui Prigojin spunea că el s-a născut în regiunea Tver. O mică greșeală...", a scris Anton Gerashchenko.

Totuși, nu acesta ar fi locul nașterii șefului Wagner. Se știe că Evghenii Prigojin avea mai multe pașapoarte, cu diferite identități, acte în care locul nașterii, înfățișarea acestuia erau total diferite.

VEZI ȘI: Avionul lui Evghenii Prigojin, șeful Wagner, prăbușit în regiunea Tver. BBC: Prigojin a murit/ Video în articol. Wagner confirmă decesele lui Prigojin și Utkin

