Antreprenorul român Cristina Chiriac a vorbit, în exclusivitate la „Interviuri care inspiră by Claudia Țapardel“, la DC News, despre rolul pe care femeia îl are în a reuși să împace viața profesională cu cea de familie.

Invitată la emisunea „Interviuri care inspiră by Claudia Țapardel“, antreprenorul Cristina Chiriac a vorbit despre modul în care femeile trebuie să se împartă între viața de familie și viața profesională:

„Știu cum sunt celelalte doamne, dar n-aș vrea să trag eu concluzii. Acum o săptămână am avut o discuție cu Eric, băiețelul meu cel mai mic, de 13 ani. Norris are 16 ani și ei știu că mama lor promovează antreprenoriatul și tot discutăm diverse teme de pe segmentul acesta al antreprenoriatului și, la un moment dat, copilul meu m-a întrebat cum e să fii femeie antreprenor. Soțul meu i-a răspuns: Mai întâi, întreabă pe mama ta dacă este femeie sau bărbat.

De aceea râd, cred că involuntar noi, ca și femei, am simțit că trebuie să ne modificăm puțin comportamentul și stilul de abordare dacă vrem să facem performanță în antreprenoriat și accentuez cuvântul involuntar pentru că nu ne-am dat seama, am făcut natural lucrul acesta, dar nu spun că este neapărat un lucru bun pentru că feminitatea și empatia cu care noi am fost înzestrate de la mama natură au un farmec aparte și fac lumea, inclusiv a antreprenorilor, mai frumoasă.

Da, e o doză mare de bărbăție pe care trebuie să ți-o asumi și antreprenoriatul nu prea lasă loc de emoții. Cred că acesta e unul din motivele pentru care femeile nu reușesc să scaleze business-ul de la nivelul minim la nivelul cel mai mare. Am făcut o statistică în CONAF(Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin) pentru că sunt multe companii conduse de către femei și pot să spun că majoritatea femeilor care au reușit să atingă cifre de afaceri impresionante au făcut-o în detrimentul vieții impresionante. Fie au divorțat, fie au amânat atât de mult momentul aducerii pe lume a unui copil astfel încât în momentul în care au fost împlinite profesional sau profesional, nu a mai fost momentul oportun pentru a da naștere unui copil“, e de părere economistul.

Rețeta de succes e o rețetă a sacrificiului

„Așadar, pot să spun că rețeta de succes nu este tocmai o rețetă de succes, este mai degrabă o rețetă a sacrificiului și majoritatea femeilor aleg să rămână la nivelul de start-up sau la nivel de întreprindere mică și mijlocie fiindcă își doresc să păstreze echilibrul între viața de familie și viața profesională. Dacă societatea ar fi mai evoluată, iar aici mă refer la mentalitățile cu care ne confruntăm și la cutumele sociale pe care le-am moștenit, nu spun că sunt dobândite acum, dimpotrivă, s-au făcut progrese foarte mari. Dar încă de dinainte de 1989 sunt diferite cutume pe care unii le întrețin și chiar le perpetuează. Trebuie să înțelegem că nu doar mama trebuie să stea acasă cu copilul când acesta e bolnav și în aceeași zi are și un contract, că nu doar mama trebuie să facă telemuncă și teleșcoală și că, în același timp, poate să facă și bărbatul fără pretenție, fără a fi judecat de către prieteni, colegii de muncă. Poate și acel bărbat să își asume“, a concluzionat Cristina Chiriac.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Cristina Chiriac: Viața mi-a dat o lovitură. Am trecut prin toate etapele urâte. Telefonul nu mai suna