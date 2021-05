Cristina Chiriac: Viața mi-a dat o lovitură. Am trecut prin toate etapele urâte. Telefonul nu mai suna

Duminică, 30 mai, la „Interviuri care Inspiră”, Claudia Țapardel a discutat cu Cristina Chiriac, care a făcut mai multe dezvăluiri.

„Am constatat un lucru despre care refuzăm să vorbim. Și nu doar în România. Discutăm cu foarte mare ușurință despre succes și ascundem toate lucrurile negative, pozând în niște oameni fericiți și realizați. De aceea visul american la care tânjim cu toții pare extrem de intangibil. La început, când am debarcat din administrația publică, am simțit că viața îmi dă o lovitură și nu am știut la ce să mă aștept. Am trecut prin toate etapele urâte ale vieții: când nu te mai caută nimeni, când telefonul nu mai sună, iar cei apropiați erau deja foarte departe.

Cât am fost în funcție, am încercat să mă îndepărtez de oamenii apropiați doar din dorința de a nu-i pune într-o postură de a fi trași la răspundere, pentru că gestionam cele mai mari active ale statului român. Multe informații confidențiale ajungeau la mine. Am împins tot ceea ce însemna rude, prieteni apropiați. Am realizat apoi că sunt singură, că am ratat aproape toate serbările de sfârșit de an ale copiilor, ale băieților mei, nu am fost la nunți, la botezuri. Și mi-am dat seama că există un preț foarte mare pe care îl conștientizăm doar ulterior”, a spus Cristina Chiriac.

„Astăzi, dacă m-ai întreba dacă aș lua-o de la început, cred că mi-ar fi foarte greu să-ți spun nu. Am învățat ce trebuie să fac ca să mă păstrez cu picioarele pe pământ, să apreciez fiecare zi în care mă pot plimba îmbrăcată în blugi și în tricou și pot să stau la o cafea cu o prietenă, fără să mă tem că aș putea să-i fac un rău persoanei respective”, a mai spus Cristina Chiriac.

„Lucrul care m-a ajutat să devin femeia care sunt astăzi a fost încrederea oarbă în forțele mele”, a mai zis Cristina Chiriac.