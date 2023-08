Cristiano Bergodi, declaraţii cu ţintă directă după înfrângerea cu Petrolul. "Principalii actori sunt jucătorii. Eu nu simt nicio presiune"

"Băieții simt o presiune, am văzut greșeli individuale la jucători. N-am făcut un meci reușit, dar am avut ocazii. Am făcut multe cadouri. Sunt și eu surprins de ce s-a întâmplat. Cred că presiunea asta… e un stadion greu aici pentru unii jucători. Nu am jucat bine.

La fazele fixe ne-au fost tăiate picioarele. N-am avut mintea limpede. Băieții s-au antrenat bine, dar probabil, repet, presiunea asta ne-a apăsat. Ce putem spune despre suporteri? Nimic! Ei ne-au susținut întotdeauna. Am încercat să împingem jocul, dar în afară de partea stângă unde s-au comportat bine cei care au jucat, n-am făcut nimic, prea puțin. Trebuie să ridicăm moralul băieților.

Nu e ușor de gestionat încă o înfrângere. Trebuie să le dăm încredere băieților. Să vedem dacă putem schimba ceva. E clar că sunt ceva probleme. Eu nu simt presiune. Eu știu ce e în Giulești, e o echipă de tradiție mare în România. Când nu sunt rezultate e normală o oarecare presiune, dar eu sunt un om echilibrat, mie nu îmi e teamă. Principalii actori sunt jucătorii și e normal ca ei să simtă această presiune.

Eu încerc să-i ajut. Eu de când am venit aici am spus că o să ajut. Dar pe teren merg jucătorii. Eu sunt un antrenor de 58 de ani care a trecut prin momente dificile cu echipele unde a antrenat. Mie îmi pare rău pentru băieți pentru că i-am văzut distruși din punct de vedere moral. Când am preluat echipa nu mă gândeam că pot sta așa lucrurile. Nu am făcut un cantonament, nu am făcut eu echipa, dar asta nu e o scuză.

Sunt convins că putem ieși din această criză. Sper să ne putem trezi. Nu știu ce s-a întâmplat cu Braun. Cred că a fost cel mai bun jucător de astăzi. Nu putem spune nimic despre el, a jucat foarte bine pe stânga cu Petrila. Și în a doua repriză s-a dăruit și a încercat să facă ce trebuie”, a declarat Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la Rapid Bucureşti, după meciul cu Petrolul, conform Prosport.

Cristi Dulca, fost jucător la Rapid: Noi nu concepeam să pierdem două meciuri acasă

"CFR-ul e o echipă care, ca și cum ai deschide o fereastră și jucătorii au început să joace fotbal. Înainte, cu Dan, echipa era prea închisă, jucau același stil de atâția ani, chiar dacă au avut rezultate, nu era un joc plăcut. Acum au foarte multe ocazii, pasează, chiar dacă este un antrenor italian, se concentrează mai mult pe jocul de atac.

E o echipă, alături de FCSB, Farul, Craiova, au cel mai frumos joc. Rapidul, în primul joc atât. Nu pot să înțeleg cum nu au câștigat două meciuri acasă. Mie mi-a plăcut așa ca joc, Bergodi este un antrenor bun, îl apreciez, chiar îmi place ca antrenor. Să joci în Giulești și să nu câștigi două meciuri, pe vremea când eram jucător nu concepeam așa ceva”, a declarat fostul fotbalist al Rapidului, Cristi Dulca, la ProSport Live.

