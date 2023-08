Cristian Popescu Piedone a desfiintat stația GPL de lângă Primăria Sectorului 5 - VIDEO

Primarul Sectorului 5 a demarat controalele la stațiile GPL, după exploziile de la Crevedia, anunțând că a aplicat și amenți de peste 12.000 de lei. Acesta a ținut să precizeze că instituțiile care au dat autorizația de construcție se fac vinovate, precizând că legislația ar trebuie să fie modificată urgent. Piedone a mai declarat că pe raza Sectorului 5, din 22 de stații GPL existente, doar patru au autorizații legale de funcționare, celelalte fiind somate pentru dezafectare.

"Vedeti prima statie care s-a demolat la nici 30 de metri lipita de primarie si de un alt bloc langa Autogara Filaret



Am demarat actiunea de control pe toate statiile GPL din Sectorul 5. Astazi vorbim de 22 de statii pe raza Secorului 5 in 2021 cand am demarat controlul doar 4 si astazi sunt la fel, doar 4 detin acte privind fucntionalitatea legala a acestora. 22 sunt somate pentru dezafectare. Cu toate astea, respectivele functioneaza fara autorizatie de constructie.



E o lege speciala in care sunt autorizati de autoritatile competente", a ținut să precizeze Cristian Popescu Piedone.

De asemenea, premierul Marcel Ciolacu a declarat că „în toată țara stațiile de carburanți și de GPL vor intra într-un sistem de control. Mai mult, unde se vor găsi elemente care ar putea duce la pierderi de vieți omenești, de a pune în pericol oameni, se vor închide activitățile”.

