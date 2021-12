Cristian Ghinea, limbaj suburban pe Facebook la adresa lui Marius Budăi: "Este şi idiot şi ticălos"

"Să afirmi că eu am pus consultanță în PNRR înseamnă să fii idiot. Au fost cereri de la instituții multe pentru asistență și eu am scos o bună parte dintre ele, o altă parte a fost scoasă de Comisia Europeană. Tocmai, că am limitat asistența tehnică. A rămas doar unde au demonstrat lipsa de capacitate de implementare. Asistența tehnică din PNRR e sub 1%. Comparativ cu fondurile europene clasice unde e 7%. Să afirmi că motivul prezenței acelei finanțări ar fi că să ofer eu consultanță înseamnă să fii și ticălos. Nu există consultanță ca atare.

Budăi continuă să demonstreze că este și idiot și ticălos.

Face aceste acuzații aberante tocmai când anunță că ia consultanță (de fapt, asistență tehnică, dar semianalfabeții nu fac diferența) de la Banca Mondială pentru legea pensiilor.

Fă, mă, tu dacă ești deștept și expert. Renunță la consultanță și fă legea pensiilor, că de aia iei salariu! Ca să fie clar, pentru că PSD a dat ordin să perpetueze calomnia asta și eu nu am site-urile lor slinoase la dispoziție, rog media să mă întrebe și pe mine niște factualități care mă privesc.

În anunțul retragerii mele din funcția de vicepreședinte USR am menționat explicit Parlamentul European. Care are posibilități de finanțare pentru policy. Trebuie să fii idiot să înțelegi de aici ”consultanță din PNRR”. Nici o legătură", a scris Cristian Ghinea pe Facebook.

Marius Budăi: De ce unii i-au vrut pe români săraci?

„De ce unii din noi i-au vrut pe cetățenii români săraci? N-o să ne putem răspunde. (La cine vă referiți?) La cineva care era specialist peste tot, în sănătate, în pensii, care a scris PNRR fără să primească niciun procent de la Ministerul Muncii. A trecut acel procent de 9,4% și, atenție!, nu doar pensiile din sistemul public, ci și acele indemnizații și pensii de serviciu stabilite și pătite prin legi speciale. Toate la un loc 9,4%! În condițiile în care noi, în Legea 127 doar pentru sistemul public de pensii avem stabilită o țintă de 11,7% din PIB, iar media UE e de 13% din PIB. S-a gândit cineva că cetățenii români trebuie să fie mai săraci și să stea la 9,4%", a declarat Marius Budăi la B1.

