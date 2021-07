Cristian Ghinea a spus când se va retrage USR-PLUS de la guvernare

Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene, a fost invitat la Digi24 unde a oferit detalii despre timpul necesar de implementare a reformelor promise de USR-PLUS.

„USR-PLUS va trebui să aibă o analiză detaliată, unde vicepremierul Barna va trebui să prezinte, pe 28 august, un fel de raport de progres al nostru la guvernare. S-a creat un fel de mitologie cum că noi am promis marea cu sarea și tot ce nu s-a realizat în această guvernare e vina USR-PLUS. Am foarte multe semnale și simt că ni se reproșează că nu am livrat.

Oamenii au așteptări, fiecare are anumite priorități și încearcă să proiecteze neîndeplinirea acestora pe noi. Am avut 40 de angajamente de guvernare ale USR-PLUS. Unele s-au întâmplat, săptămâna asta Ioana Mihăilă a realizat un angajament al USR-PLUS cu lista de medicamente esențiale. Era o rușine că statul român are o politică complet inadecvată.“

În acest moment, prezentatorul Cosmin Prelipceanu l-a întrebat pe ministru: „În afară de Secția Specială, unde simțiți că sunteți în urmă?“

Cristian Ghinea: „Asta încerc să vă spun. Noi trebuie să fim judecați în fața unei oglinzi a ce am promis. Noi am promis niște chestiuni foarte concrete. O parte dintre ele sunt prinse în PNRR. Am spus că vom finanța cel mai mare program de reducere a abandonului școlar din fonduri europene, asta a fost o prioritate pentru noi, am pus-o în PNRR și am negociat-o în coaliție, așa cum partenerii de la PNL au negociat alte chestiuni în PNRR.“

„Va trebui să luați o decizie dacă rămâneți sau nu în coaliție, pe 28 august?“, a întrebat Cosmin Prelipceanu.

Cristian Ghinea: „Pe 28 august va fi o primă analiză. Dacă ar fi după mine, dar nu sunt nici președintele partidului, fiind principalul autor, alături de Oana Țoiu, al programului de guvernare și unul care a participat la toată negocierea, eu sunt ok cu ce am livrat până acum, în sensul în care am pus sămânța. Ar trebui ca, în prima parte a anului viitor, să fie etapa crucială. După ce s-au rezolvat congresele la USR-PLUS și PNL, dacă în prima jumătate a anului viitor nu livrăm, atunci trebuie să fie o discuție serioasă în partid dacă mai stăm sau nu mai stăm.

Altfel, intrăm într-un fel de spirală în care ni se reproșează că nu am livrat, iar noi nu avem ce să răspundem fără să aruncăm coaliția în aer. Am fost destul de disciplinați. Și eu și Stelian Ion răspundem atunci când suntem supuși unor agresiuni verbale din partea partenerilor. Noi ne vedem de treabă și suntem focusați pe ce avem de livrat și cred că toată lumea este surprinsă de disciplina noastră, cred că e o surpriză pentru toată lumea de ce disciplinați suntem la guvernare“, a conchis ministrul Ghinea.

Ministrul Ghinea acuză că Boloș a proiectat PNRR pentru alegeri. Rareș Bogdan, luat și el la țintă

Ghinea a fost invitat la Digi 24, la emisiunea lui Cosmin Prelipceanu, unde a răspuns criticilor care i s-au adus de la preluarea funcției încoace. Acesta a fost diplomat și nu a răspuns unor figuri importante din partidul alături de care guvernează, PNL, însă ministrul susține acum că a tăcut destul. „Ce m-a deranjat la povestea cu Rareș Bogdan? Este OK, opoziția trăncăne toată ziua fără legătură cu realitatea, dar oameni din coaliție care au știut sau puteau să afle foarte ușor...”, a explicat ministrul.

„Una dintre problemele PNRR-ului a fost că a trebuit să reluăm la mână niște chestiuni care au fost puse acolo... cum să zic fără să declanșez un nou ciclu de breaking news? Au fost puse ca să dea bine la alegeri”, a spus cu subiect și predicat Ghinea. „Deci au fost miniștri care au pus acolo proiecte ca să dea bine la alegeri?”, a întrebat nedumerit prezentatorul TV (citește continuarea AICI).