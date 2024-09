Costel Fotea (CJ Galați): După evaluare, sunt 24 de comune afectate de inundații

Costel Fotea, președintele CJ Galați, și primarul comunei Slobozia Conachi, Emil Dragomir, au făcut declarații cu privire la situația din zona afectată de inundațiile puternice care au lovit localitățile din județului Galați. Potrivit lui Fotea, numărul comunelor inundate a crescut la 24, fiind evacuate aproape 20.000 de persoane.

”Încă de ieri după amiază au început să apară primele module și deja sunt peste 30 de module care au ajuns și la Cudalbi, și la Piscu, și urmează să ajungă și celelalte, până la 250. Sunt 405 tone de alimente și apă, precum și cazarmanent, care urmează să ajungă la Galați din rezervele statului, vorbim de 16 TIR-uri în Galați și care vor veni aici, în fiecare comună.

Dimineață am făcut un comandament pe Situații de Urgență și ne-am mobilizat împreună cu cei de la ISC și astăzi, după-amiază, vor fi echipe de ingineri care vor evalua drumurile județene, drumurile naționale și acolo unde este posibil și s-a retras apa, vor fi verificate și evaluate drumurile locale, urmând ca după ce se vor curăța casele de podmol să se ajungă și la evaluarea pagubelor și pentru case, pentru că acum suntem în Slobozia Conachi, dar din păcate situația este dramatică și la Pechea, și la Cudalbi, și la Costache Negri, și la Cuza Vodă. Deși s-a vorbit de șase comune, ieri, după evaluare, sunt 24 de comune care au fost afectate de inundații, unele mai mult, altele mai puțin, cel mai mult a fost afectată infrastructura locală și în fiecare comunitate sunt cel puțin 2 sau 3 case care au fost inundate”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Aproape 20.000 de persoane evacuate din cele 5.400 de case inundate

”Din păcate, anvergura inundațiilor a fost una foarte mare pentru că este vorba de 5.400 de case care au fost afectate. Vreau să le mulțumesc celor care s-au implicat, în primul celor de la IGSU, DSU și Pompieri care s-au mobilizat exemplar, și din Galați, și din celelalte județe, polițiștilor, jandarmilor, armatei, dar și a celorlalte instituții care s-au mobilizat.

Durerea oamenilor nu poare fi luată atât de ușor, dar cu ajutorul celor de aici să reușim să alinăm puțin durerea lor după ce se vor face evaluările și se va trece și la despăgubirea acelor persoane, pentru că infrastructura ne doare pe toți, dar nu ne doare atât de tare ca cei care locuiau în cele 5.400 de case inundate, aproape 20.000 de oameni care au fost afectați de aceste inundații”, a mai spus șeful CJ Galați.

Mai mulți oameni nu au vrut să plece din case

”Este o zi tristă pentru comuna Slobozia Conachi. Azi-noapte s-a lucrat intens pentru montarea celor 200 de corturi, am primit 300 de saltele din partea Consiliului Județean, pernuțe și cearceafuri. Avem în schimb 6-7 persoane care sunt în poduri și nu vor să părăsească nici acum casele. (...) Vreau să vă spun că am dat ieri 700 de locuințe (n.r. afectate), dar să știți că și satul Izvoarele, până aproape de Piscu, toată partea dreaptă este terminată. Foarte bine că s-a luat decizia pentru ruperea digului de acolo, apa s-a scurs foarte repede, în decurs de trei ore, acum așteptăm să se scurgă toată apa mare, avem moto-pompele pregătite. Azi-noapte am dus, cu bărcile ISU, mâncare celor care erau în pod, poate reușim să îi scoatem de acolo”, a declarat primarul comunei Slobozia Conachi, Emil Dragomir, care a precizat că în noaptea trecută, parte dintre cei evacuați au fost cazați la un privat din localitate, dar și la cei din cartierul nou, aflat mai pe deal.

