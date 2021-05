Coșea: Creșterea vârstei de pensionare, în documentele UE. E o informație corectă, nu s-a înțeles greșit

”Problema este puțin diferită, pentru că această creditare (prin PNRR n.r.) este bazată pe un tandem, anume creditare-reformă. Din 6 în 6 luni, Guvernul trebuie să se prezinte cu o reformă pentru a putea să ia mai departe creditul. Este o condiționalitate pe care până acum fondurile europene nu au avut-o. Și atunci, s-a mers pe linia cea mai simplă: ca să putem reduce cheltuielile bugetare, să tăiem. Sigur, am fi putut face și ceva ca să mărim, dar noi am tăiat, și tăiem acolo unde toată lumea știe de 20 de ani, orice ministru al Muncii care vine face reforma pensiilor. Reformăm pensiile, salariile și trecem la reforma personalului public. Aici apar două probleme: în primul rând, în documentele UE, pe care le putem vedea pe site, e singura informație pe care o am și e o informație corectă, se merge pe mărirea vârstei de pensionare. Nu este vorba că s-a înțeles greșit, se merge pe mărirea vârstei de pensionare, pentru că altfel nu se poate acoperi fondul de pensii” a spus profesorul de economie Mircea Coșea, la B1 TV, marți seară, în emisiunea lui Silviu Mănăstire.

Mircea Coșea a punctat că ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, s-a angajat pe două direcții: ”pe creșterea vârstei de pensionare și pe înghețarea pensiilor”.

Creșterea vârstei de pensionare, într-o altă notă. Ce spune Raluca Turcan

Raluca Turcan, ministru al Muncii, a afirmat, marți, că ”în PNRR, există două componente majore de reformă, pe pensii și salarizare în sistemul public, pentru care se lucrează la minister la foc continuu”. Ea a infirmat că s-ar fi discutat despre creșterea vârstei de pensionare, catalogând zvonurile din spațiul public ca minciuni gogonate: ”Nu s-a discutat creșterea vârstei de pensionare, ci opțiunea pentru a rămâne în viața activă, ceea ce este total diferit, opțiune pe care o poți face și acum, dar ai nevoie de acord. Sunt peste 100.000 de oameni peste 65 de ani rămași în activitate și ne-am gândit să lăsăm această opțiune. (...) În privința stagiului de cotizare, este absurd ca cineva să iasă în spațiul public și să vehiculeze creșterea stagiului minim de cotizare de 15 ani, în condițiile în care acum stagiul de cotizare maxim este de 35 de ani. Sunt niște minciuni atât de gogonate încât te întrebi oare cât vor mai putea să le rostogolească în spațiul public.”

