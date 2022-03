Ungaria a eliminat aproape toate restricţiile anti-Covid

Aproape toate restricţiile anti-COVID-19 aflate încă în vigoare în Ungaria au fost eliminate luni, ceea ce înseamnă că locuitorii acestei ţări nu vor mai fi obligaţi de acum înainte să poarte măşti sanitare în spaţiile publice închise şi în transportul public, informează DPA, citat de Agerpres.

Ungaria anulase deja multe dintre măsurile adoptate pentru ţinerea sub control a pandemiei de coronavirus încă din vara anului trecut. La acea vreme, restricţiile privind intrarea în ţară au fost ridicate, precum şi obligativitatea privind prezentarea unui test COVID-19 cu rezultat negativ pentru a avea acces în restaurante.

Acele reglementări nu au fost reintroduse nici după ce următoarele valuri ale pandemiei de coronavirus au lovit ţara vecină, în toamna trecută şi în această iarnă.

Accesul la evenimente este permis pentru toate persoanele

La evenimentele cu mai mult de 500 de participanţi puteau avea acces doar persoanele vaccinate împotriva COVID-19, cele care au trecut prin boală şi cele care s-au testat şi prezentau rezultate negative. Începând de luni, accesul la evenimentele cu participare numeroasă este permis pentru toate persoanele.

Peste 44.000 de persoane au murit în urma infectării lor cu noul coronavirus în Ungaria

Există însă şi anumite voci care au criticat guvernul condus de prim-ministrul Viktor Orban pentru felul în care a gestionat pandemia de coronavirus. În Ungaria, o ţară cu o populaţie de aproximativ 10 milioane de locuitori, peste 44.000 de persoane au murit în urma infectării lor cu noul coronavirus.

Prin comparaţie, în una dintre ţările vecine, Austria, care are 9 milioane de locuitori, au fost raportate 15.000 de decese asociate COVID-19. În Ungaria, 65,5% din populaţia ţării a primit cel puţin o doză a unui vaccin anti-COVID-19, potrivit site-ului Our World in Data.

63,3% dintre rezidenţii ungari au fost vaccinaţi cu schemă completă împotriva noului coronavirus

Doar 63,3% dintre rezidenţii ungari au fost vaccinaţi cu schemă completă împotriva noului coronavirus, în comparaţie cu 74% în Austria.

