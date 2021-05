Copilă de 11 ani, înjunghiată de mama sa. Liviu Chesnoiu: 20% din populația țării prezintă astfel de probleme. Femeia asta nu are nicio vină

"În cariera mea am avut tot felul de astfel de cazuri când era vorba de tentative de omor, suicide, morți suspecte. Acum se fac cercetări în acest caz și vom avea o concluzie finală. Păi ce se întâmplă cu acești oameni? A venit și pandemia peste problemele lor psihice și toate aceste probleme s-au agravat. Acești oameni, care cam în proporție de 20% din populația țării prezintă astfel de probleme, sunt dezorientați. Nu e suficient ca pacientul să aibă medic de familia, psiholog și psihiatru, că el trebuie să meargă periodic la control, să primească un diagnostic, un tratament, iar această medicamentație trebuie verificată cu strictețe de către membrii familiei pentru că dacă nu și-o iau acești oameni pot să facă astfel de nenorociri.

Femeia aceasta nu are nicio vină. Ea trebuia supravegheată, verificată și niciodată nu trebuie lăsată singură cu un copil pentru că furia ei se manifestă în astfel de modalități. Nu știu ce diagnostic are, dar în mod sigur este ceva foarte grav dacă poți să îi faci rău propriului copil. În acea furie oarbă oamenii aceștia nu mai gândesc. Oamenii aceștia pot să facă cel mai groaznic gest de pe lume și când realizează ce au făcut se pot sinucide. Noroc că fetița l-a chemat imediat pe tăticul ei și a salvat-o.", a declarat Liviu Chesnoiu la Realitatea Plus.

Reamintim că o copilă de 11 ani a fost înjunghiată de mama sa, în dimineața zilei de miercuri, în Popești-Leordeni, județul Ilfov. Inspectoratul de Poliție al județului Ilfov a fost sesizat de către un bărbat că într-un imobil din orașul Popești Leordeni, soția sa a încercat să se sinucidă și a lovit cu un cuțit copilul. Femeia a fost transportată la un spital din București pentru îngrijiri medicale, iar copilul a fost transportat de către tată la același spital. După ce a înjunghiat-o pe copilă, femeia a încercat să își ia viața. Fetița era conștientă și în stare stabilă. Potrivit oamenilor legii, mama ar fi cunoscută cu probleme psihice.

VEZI ȘI: Copilă de 11 ani, înjunghiată de mama sa în Popești-Leordeni. Femeia a încercat să-și ia apoi viața