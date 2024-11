Copil ars prin electrocutare, pe 70% din corp, după ce s-a urcat pe un vagon

Un băiat în vârstă de 10 ani are arsuri prin electrocutare pe circa 70% din suprafaţa corporală, după ce a urcat joi pe un vagon de tren în gara din Medgidia.



Purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa, Claudia Tatarici, a informat că în urma solicitării în cazul unui copil care s-a electrocutat în Gara Medgidia, la faţa locului au fost mobilizate un echipaj al SAJ şi o ambulanţă SMURD.



Copilul are şi politraumatisme după ce a căzut de pe vagon.



”Copilul, un băiat de 10 ani, electrocutat, a căzut de pe vagon. Are arsuri pe aproximativ 70% din suprafaţa corpului, politraumatism prin cădere de la înălţime şi, posibil, arsuri de căi aeriene. Echipajul SAJ B2 a predat copilul echipajului SMURD C”, a spus reprezentanta SAJ Constanţa, citată de Agerpres.



Minorul a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

CFR, campanie împotriva selfie-urilor pe trenuri

”Este interzis și periculos să-ți faci poze pe calea ferată! ‼‼‼ ATENȚIE! TENSIUNEA ÎN LINIA DE CONTACT este de 27.000 V!

Cablul sub tensiune creează un câmp electric care poate fi periculos la distanțe mici. Un om care se apropie de cablu, urcându-se pe vagon sau pe locomotivă, devine un fel de paratrăsnet. Adică, fiind neutru din punct de vedere electric, are loc o străpungere a aerului și o descărcare electrică, formându-se astfel un arc electric.

‼ ARCUL ELECTRIC se formează la o distanță mai mică de 1.5 metri de linia de contact și este FATAL‼‼‼”, au transmis CFR în cadrul unei campanii menite să oprească tendința multora de a-și face selfie-uri pe vagoanele de tren sau pe linia de tren.

Arcul electric se formează la o distanță mai mică de 1,5 metri de linia de contact și este fatal.

Iată sfaturile CFR SA:

- NU atinge cablurile electrice, șinele, trenurile sau orice fel de instalație electrică!

- Evită să traversezi prin locuri nemarcate sau nesemnalizate!

- Fii foarte atent când traversezi calea ferată - folosește pasarelele, pasajele și trecerile pietonale!

- Fii mereu atent la tren, la zgomote și vibrații!

- NU uita că trenul are mereu prioritate!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News