Controverse în cazul șoferului drogat care a lovit cinci mașini pe DN1. Un martor „a rupt tăcerea” pe... Facebook, deși la fața locului n-au apărut acuzații

A fost o goană nebună la finalul căreia turistul a avariat cinci vehicule. Polițiștii au fost nevoiți să opreasă traficul, pentru câteva momente, pe DN1, astfel încât să-l prindă pe șoferul drogat.

Mașinile care au fost trase pe dreapta pentru ca polițiștii să-l prindă pe elvețian au fost avariate de acesta. Televiziunile ajunse la fața locului au surprins câteva mărturii ale oamenilor care s-au trezit cu mașinile avariate.

„Ne-am trezit că ne bușește. Eu sunt mai puțin lovită, dar domnii... i-a atins și pe ei”, a spus o martoră citată de PRO TV.

„Mi-a pălit ușa din dreapta și m-a aruncat în bordură. Am tremurat un pic picioarele, bine că nu am pățit nimic”, a mai zis altă persoană pentru PRO TV.

Așadar, din reacțiile luate la cald, de la fața locului, oamenii au spus că mai mult s-au speriat. Însă, ulterior, o altă persoană care a avut mașina avariată, în urmă cu cinci ore, deși evenimentul a avut loc ieri, pe la ora 14.00, a transmis un mesaj, pe Facebook, în care aduce acuzații grave. Este ciudat că acuzațiile au apărut ulterior, nu în momentul în care televiziunile au fost acolo și, în mod normal, victimele ar fi trebuit să dea atunci declarații, cum de altfel au făcut ceilalți șoferi cu mașinile avariate.

Bărbatul susține că a fost folosit drept scut uman de către Poliție: „Ieri, duminica, 20.10.2024, in drum spre Sibiu, in localitatea Selimbar, un echipaj de politie ne-a facut semn sa oprim pe loc, noi si ceilalti participanti la trafic, astfel blocand ambele benzi de circuatie pe sensul spre Sibiu. In felul acesta soseaua era blocata si nu se mai putea inainta. Cu totii am ramas in masini, nedumeriti, fara nicio explicatie din partea agentilor de politie prezenti la fata locului. Unul dintre agenti a trecut pe langa masinile noastre deplasandu-se in spate, cu un fel de servieta in mana despre care mai apoi am aflat ca s-ar numi spike – un dispozitiv cu tepi menit sa opreasca fortat un autovehicul in deplasare. N-a mai durat decat cateva secunde pana cand am fost loviti din spate, din plin, de masina despre care am aflat mai apoi ca era furata si condusa de o persoana de cetatenie elvetiana, fara permis, aflata sub influenta drogurilor si care era urmarita de catre o masina de politie. In urma impactului am fost aruncati, cu tot cu masina noastra, aproximativ 15 metri in fata”.

Din imaginea postată reiese faptul că mașina a fost lovită în lateral. Mulți internauți se întreabă cum a putut fi lovită mașina în lateral, și nu în spate? Este un subiect care ridică semne de întrebare. De ce șoferul nu a făcut acuzațiile în fața televiziunilor, când jurnaliștii au fost la fața locului? De ce doar el dintre cei patru cu mașini avariate lansează astfel de acuzații, iar ceilalți nu vorbesc despre așa ceva?

În altă ordine de idei, Poliția Sibiu a transmis un punct de vedere:

„Toate aspectele care privesc modul de intervenție a polițiștilor pentru interceparea în trafic și reținerea unui bărbat suspectat de săvârșirea unei infracțiuni de furt, comise în județul Brașov, sunt supuse unei analize atent desfășurate la nivelul instituției noastre.

Subliniem faptul că în niciun caz, prin modul de acțiune, polițiștii nu au folosit mașini ale participanților la trafic pentru oprirea șoferului urmărit.

Întreaga misiune, din momentul observării mașinii suspecte în trafic pe DN 1, Hula Bradului și până la prinderea bărbatului care o conducea, s-a derulat contra cronometru, iar polițiștii aflați în urmărire au avut ca obiectiv prioritar siguranța celorlați participanți la trafic.

Este regretabil faptul că participanți la trafic au avut de suferit în urma acestei misiuni și, pentru a stabili dacă au fost sau nu sincope în modul de acțiune a polițiștilor, modul de intervenție este analizat de către polițiștii din cadrul Serviciului de Pregătire Profesională și Serviciului Rutier. În funcție de concluziile care reies în urma acestei analize, vor fi dispuse măsuri în consecință”.

Discrepanța între mărturii:

Celelalte persoane implicate, care au dat declarații imediat după incident, au descris situația într-un mod mult mai puțin dramatic. Martorii inițiali au spus că s-au speriat și au menționat avariile minore ale vehiculelor lor, dar nu au adus în discuție faptul că Poliția ar fi folosit vehiculele ca „scuturi umane”. Faptul că doar această persoană lansează acuzații serioase și detaliate, la câteva ore după eveniment și nu la fața locului, ridică semne de întrebare.

Cele relatate mai sus evidențiază că, deși au fost televiziuni și jurnaliști la fața locului, martorul nu a dat declarații atunci. El a ales să facă aceste acuzații doar ulterior, pe Facebook, ceea ce ar putea sugera că avea nevoie de timp pentru a formula o poveste mai elaborată.

Martorul susține că mașina sa a fost lovită din spate și că a fost aruncată 15 metri înainte. Cu toate acestea, imaginea postată arată avarii laterale, ceea ce nu corespunde cu povestea unui impact puternic din spate. Această inconsecvență ridică semne de întrebare.

Declarația oficială a Poliției susține că intervenția lor nu a implicat folosirea vehiculelor civile ca baricade, ci a avut ca obiectiv prioritar siguranța participanților la trafic. Dacă această versiune se confirmă prin analizele ulterioare, ar însemna că martorul a prezentat o versiune exagerată a evenimentelor.

Este ciudat că, dintre toți șoferii implicați și avariați, doar acest bărbat susține că Poliția i-ar fi folosit drept scut uman, în timp ce ceilalți nu fac referire la acest aspect.

