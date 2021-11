Într-un interviu exclusiv pentru DC Medical, profesorul doctor Constantin Ionescu-Târgoviște a vorbit despre efectele nocive pe care tehnologia le exercită asupra tinerilor:

„Nu știu cât de sever va afecta psihologia generației tinere de astăzi, care petrece în fața calculatorului cursuri timp de mai multe de ore, săptămâni, luni, poate că se va ajunge și la ani. Există o lucrare a unui antropolog (n.r. Adina Brândușa Baciu) de la noi, „Adicția digitală“, care este și aceasta, la rândul său, un pericol destul de mare, mai ales pentru generația tânără.

Eu, instinctiv, nu am avut un apetit foarte mare pentru calculator. Întotdeauna am scris pe hârtie și apoi am dictat cele scrise atunci când a fost posibil acest lucru. Calea de mijloc trebuie căutată și găsită de noi. Probabil că lumea de mâine se va schimba și nu știm cum se va petrece această schimbare, în ce sens, în ce manieră, cum vor arăta ei atunci când vor ajunge la vârsta adultă și la vârste mai înaintate (...).“, spune medicul.

„Nepoții noștri ar putea beneficia de condiții mai bune“

„Eu, când fac plimbarea de seară, văd trecând pe drum oamenii cu telefonul mobil la ureche și mergând cu viteză mare într-o direcție sau alta. Telefonia mobilă și întreaga tehnologie informatică au progresat foarte rapid, necontrolat și fără a se găsi linia de mijloc pe care ar trebui să o adoptăm pentru nepoții noștri.

Copiii noștri deja sunt terminați ca posibilități de expansiune mai mare, dar nepoții noștri ar putea beneficia de condiții mai bune și de o protecție față de posibilele exagerări care se pot face într-o parte sau alta. Cred că cel mai mare necaz este lipsa gradului de activitate fizică. Acesta este cel mai bun remediu pentru menținerea sănătății și pentru aducerea înapoi a sănătății atunci când complicațiile cronice nu au apărut. Sigur că cele cardio-vasculare vor pune restricții de efort fizic în raport cu gradul afectării respective. Nu mai vorbesc că acestea pot fi și cerebrale sau în alte zone ale corpului. Există și o evidență asupra gândirii omului și păstrării și dezvoltării capacității lui de producție“, a precizat, la Academia de Sănătate, profesorul doctor Constantin Ionescu-Târgoviște.

