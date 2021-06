Conf. dr. Marian Burcea: România are nevoie urgentă de o Bancă de țesuturi. Memoriu depus la Ministerul Sănătăţii

Dr. Marian Burcea, de la Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București, a povestit la DCNewsTV, în cadrul emisiunii 'Academia de Sănătate', că 'în București s-a reluat transplantul (n.red. de cornee) la Spitalul Militar și ulterior la spitalul pe care îl conduc acum, putând să se comande cornee de la o Bancă de cornee din străinătate.'

'La Spitalul Militar s-au oprit la un moment dat, nu cunosc motivele foarte bine. Și atunci, am preluat noi. A fost ideea mea, a prof. Călin Tătaru și, cu niște tineri entuziaști, am luat aprobare, avizare de la Agenția Națională de Transplat și am început de anul acesta.', a explicat dr. Marian Burcea, menționând că 'am vrut de anul trecut, dar cu pandemia, lucrurile nu s-au terminat din cauza acreditării.'

Într-o lună, 's-au efectuat opt cazuri. Am fost beneficiarii a patru perechi de ochi, care merg foarte bine', a mai spus prof. Marian Burcea.

Unde se mai fac transplanturi de cornee

Dr Marian Burcea a mai dezvăluit, la DCNewsTV, că 'în România mai există o clinică privată care face transplant cu cornee de la băncile din străinătate... se mai face la Iași, dar mai puțin. Sunt și alte clinici care se pregătesc pentru a fi acreditate pentru transplant, la Oradea, Sibiu.'

România are nevoie 'urgentă' de o Bancă de țesuturi

Raportul cerere-ofertă în România îl determină pe dr. Marian Burcea să spună că România are nevoie 'urgentă' de o Bancă de țesuturi.

Ținând seamă de 'ce se poate da de la pacienții în moarte cerebrală, care sunt totuși puțini, la nivelul cerințelor din țara noastra, necesitatea unei Bănci de țesuturi, în speță de cornee, este o urgență.', a adăugat el.

De altfel, de curând, prof. Marian Burcea a conceput un memoriu: 'O să-l duc la Ministerul Sănătății. La spitalul nostru, care trebuie renovat, avem spațiu. Ne trebuie buget pentru aparatura necesară unei Bănci de cornee, oameni avem, entuziasm este.'

