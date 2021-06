Comisia Europeană va interzice cuștile din fermele de animale din Uniunea Europeană

Comisia plănuiește să interzică folosirea cuștilor pentru peste 300 de milioane de găini, scroafe gestante, viței, iepuri, rațe, gâște și alte animale ținute în ferme în fiecare an, intenționând ca acest proces să aibă loc treptat, până în anul 2027.

Comisarul pentru sănătate al Uniunii Europene, Stella Kyriakides și vice-președintele Comisiei, Věra Jourová, au anunțat decizia la o conferință de presă ce aștepta răspunsul Comisiei asupra Inițiativei Cetățenești Europene „End the Cage Age”. Inițiativa, prima de succes pentru animalele din ferme, a fost semnată de peste 1,4 milioane de cetățeni europeni, inclusiv de câțiva mii de români.



Comisia a anunțat faptul că intenționează să "înainteze o propunere legislativă până la finalul anului 2023 pentru a elimina treptat și în final a interzice folosirea cuștilor pentru toate speciile de animale la care se referă inițiativa cetățenească europeană.” De asemenea, va fi adresată și problema „introducerii de noi reguli și standarde cu privire la importul produselor similare celor ce provin din U.E.”. Până la finalul anului viitor, Comisia va evalua detaliile propunerii legislative ce va fi mai apoi înaintată, spre aprobare Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene.

"Un pas enorm"





Alina Puiu, reprezentant al asociației românești pentru drepturile animalelor, F.R.E.E., a declarat: „Momentul mult așteptat a sosit! Astăzi, Comisia Europeană a luat o decizie istorică pentru soarta animalelor exploatate în ferme! Cetățenii Uniunii Europene au cerut o schimbare, iar Comisia le-a ascultat mesajul clar și răspicat, luând decizia categorică de a elimina cuștile din ferme.

Acum este rândul nostru. Ne vom concentra toată atenția pe activitatea instituțiilor europene până când își vor duce la îndeplinire angajamentul luat și ne vom asigura că niciun conflict de interese nu-l vor face să se piardă. Industria produselor de origine animală este principala sursă a suferinței cauzate celor care nu cuvântă, iar interzicerea cuștilor reprezintă un pas enorm către bunăstarea lor.”

Inițiativa "End the Cage Age"





Inițiativa Cetățenească Europeană „End the Cage Age” a fost lansată pe 11 septembrie 2018 și s-a închis exact un an mai târziu, reușind să strângă 1,6 milioane de semnături. După validarea semnăturilor, inițiativa a trecut extrem de ușor de pragul de 1 milion de semnături cerut în cazul acestor inițiative, cu 1.397.113 de semnături din toată Europa. De asemena, inițiativa a reușit să depășească pragurile necesare în 18 state ale UE, chiar dacă cerințele europene prevăd ca acest prag să fie îndeplinit în cel puțin 7 state.



Aceste rezultate incredibile, fac ca Inițiativa „End the Cage age” (Încheie Era Cuștilor) să fie:

- a 6-a Inițiativă Cetățenească Europeană de succes din ultimii 10 ani, dintre cele 75 propuse.

- inițiativa cu al 3-lea cel mai mare număr de semnături vreodată depuse.

- prima inițiativă cetățenească de succes cu privire la animalele exploatate în ferme.



Toate aceste lucruri au fost posibile datorită efortului, muncii și colaborări a peste 170 de organizații non-guvernamentale din toată Europa care și-au unit forțele și au mobilizat cetățeni din toate colțurile continentului.