Comisia Europeană a renunţat la interzicerea cuvântului "Crăciun". Rareş Bogdan: Aberaţii uriaşe

"A fost o recomandare pornind de la dorinţa de a susţine diversitatea în cadrul UE. Comisia Europeană a lansat un ghid intern privind comunicarea incluzivă, pentru funcţionari, dar nu doar pentru funcţionari, pentru că ea a ajuns publică pentru a fi un exemplu pentru populaţia din statele membre. Reacţia a fost extrem de dură, a reacţionat şi fostul preşedinte al Parlamentului European, am reacţionat şi eu din partea României, am cerut o întâlnire cu Ursula von der Leyen. M-am bucurat foarte mult că a reacţionat şi Biserica Ortodoxă Română, dar şi Biserica Catolică, spre seară.

Continentul nostru are la bază iudeo-creştinismul. Nu putem exclude din civilizaţia europeană nici într-un fel creştinismul. Construcţia europeană stă ca o cupolă pe turlele tuturor bisericilor creştine din Europa. Iar faptul că ni s-a recomandat, chiar şi la nivelul funcţionarilor, să se evite aceste cuvinte, că nu toată lumea sărbătoreşte Crăciunul, că pentru cei care nu sunt creşteni perioada Crăciunului poate fi stresantă... Reacţia mea a venit extrem de dură pentru că au fost câteva aberaţii uriaşe.

În scrisoarea pentru Ursula von der Leyen, am cerut să mi se precizeze încotro merge Comisia. Am spus că noi, cei care suntem creştini, nu vom renunţa la sărbătorirea Crăciunului sub nicio formă. Iniţiativa aceasta, cel puţin suspectă, vine şi spune aşa: nu mai folosiţi termeni precum Crăciun, nume precum Maria sau Ioan, pentru a nu leza anumite persoane. Chestiunea asta mi se pare de o ignoranţă totală, sunt convins că nimeni nu se simte lezat de aceste nume. Unii vor să introducă numele de Ioan sub preş, numele de Ioan Botezătorul îi deranjează. Pentru noi, pentru creştinii europeni, sigur nu e deranjant!", a declarat Rareş Bogdan la B1 TV.

"Vreau să ştiu cine a introdus recomandarea"

"Dacă unii dintre birocraţii de la Bruxelles se gândesc că morala iudeo-creştină poate fi anulată sau interzisă, le dau o veste. Suntem mulţi şi nu vom anula rădăcinile noastre. Mă bucur că am văzut cum bisericile principale creştine şi-au dat mâna. Lucrurile nu pot rămâne aşa. Vreau să ştiu, şi nu doar eu, foarte mulţi deputaţi din Dreapta europeană, cine a introdus această recomandare, cine a permis introducerea acestei recomandări. Aşteptăm explicaţii, pentru că nimeni nu poate scoate Crăciunul în afara legii, nici comuniştii nu au făcut asta. Din păcate, corectitudinea politică a dus la aberaţii colosale, care duc la astfel de reacţii ale unor funcţionari europeni, care vor să creeze adevărate cutremure la nivelul eşafodajului european. Dacă dezbaterea era la nivelul Parlamentului European, unde sunt foşti prim-miniştri, foşti preşedinţi, lucrurile arătau altfel. Faptul că a fost dezbaterea la Comisia Europeană îmi arată că se încearcă, la nivel european, introducerea, în spatele aşa numitei toleranţe, unor mutaţii la nivelul credinţelor şi comportamentelor. Lucrurile acestea nu pot fi acceptate", a mai spus Rareş Bogdan.

Ghidul a fost retras de Comisia Europeană

Marius Tudor, consilier în Parlamentul European, a spus pentru DC NEWS că în cele din urmă acest manual a fost retras de către comisarul UE pentru Egalitate pentru revizuire."După foarte multe controverse, Helena Dalli, comisarul UE pentru Egalitate, a anunțat, azi, retragerea manualului, menționând că documentul va fi revizuit pentru a reflecta preocupările exprimate de mai multe părți.

Discriminarea trebuie să fie combătută, egalitatea trebuie să primeze, pentru asta ne luptăm și eu și alții ca mine, la nivel european. Dar nu aceasta este abordarea, nu omogenizarea este abordarea. Suntem o societatea europeană eterogenă. Tocmai diversitatea noastră ar trebui să ne unească. Europa este prin tradiție creștină, aceasta este realitatea iar negarea realității prin acest manual de comunicare reprezintă un pericol grav la adresa egalității. Diferențele dintre cetățeni, că vorbim de etnie sau religie, de exemplu, nu trebuie să ne divizeze, ci din contră să construiască o societate deplină, europeană.", a mai declarat Marius Tudor, pentru DC NEWS. VEZI CONTINUAREA AICI