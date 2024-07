Comentatorii sportivi, greu de ascultat la EURO 2024. Vâlcu: Citeau ca Andreea Esca de pe prompter

Spania a impresionat de-a lungul competiției cu un stil de joc modern și dinamic, reușind să depășească adversari puternici. În emisiunea „Nod în papură” de la DC News TV, sociologul Alfred Bulai a discutat despre performanțele echipelor, în timp ce jurnalistul Val Vâlcu a analizat prestația comentatorilor sportivi.

Bulai: Am știut imediat că Spania va câștiga

„Eu am spus după ce am văzut prima rundă că Spania are principala șansă de a câștiga. Este o echipă spectaculoasă. Mi-a plăcut și de Germania, care a jucat foarte bine, dar a avut ghinionul să înfrunte Spania devreme. Celelalte echipe sincer nu au impresionat. Ca de obicei, Anglia a jucat pe ultima sută de metri, dar a fost la diferența mare de Spania, care are niște jucători de o valoare clar diferită. Spania practică un fotbal modern. Mă uitam la o parte din celelalte echipe și ziceai că e divizia de fotbal de la noi. Sigur, exagerez, dar dădeau la pase încât te plictiseau. Aveau același joc”, a comentat Bulai.

Statistici peste statistici

Val Vâlcu a intervenit în discuție, criticând comentariile de la campionat: „Eu n-am putut să ascult acest campionat din cauza comentatorilor. Citeau de pe prompter cântat, ca Andreea Esca, numai statistici. Parcă era un curs de contabilitate de la ASE: de unde a venit unul, unde a plecat altul. Pentru cei care trăiesc pentru fotbal sau merg la pariuri poate erau utile, dar pentru noi era o tonă de gunoi.”

Vâlcu a adăugat: „Nu s-a gândit că dacă el, comentatorul, nu le poate ține minte, de ce mi le spune mie? Eu cu atât mai puțin o să rețin sau o să-mi notez.”

Informațiile importante, ratate de comentatori

Bulai a continuat, menționând că: „Eu am învățat să nu fiu atent la comentariu, nu pun accent foarte mare pe chestiile astea de detaliu că nu mă interesează. Dar e interesant că ei nu amintesc numele jucătorilor. La televizor uneori nu vezi atât de bine, iar ei nu vorbesc de ceea ce este mai interesant: cine este purtătorul de balon, cui i-a pasat, cine a ratat. Câteodată se certau ei între ei despre cine era cine, deși erau acolo și vedeau. Când comentezi la televizor poate te mai încurci.”

În final, Vâlcu a reflectat asupra modului în care comentariile sportive s-au schimbat de-a lungul anilor: „Pe vremea lui Țopescu se ducea doar Țopescu. Trebuia să știe, să se uite, să se informeze. Astăzi merg o echipă întreagă, cu producător, cu cel care derula prompterul. Dacă îți curg datele acelea când te mai uiți pe teren? Comentatorii l-au prins pe unul și au început să recite despre el.”

