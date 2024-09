Coldplay doboară recordul artistei Taylor Swift pe Wembley: 10 concerte în 2025

Coldplay urmează să stabilească un nou record la Wembley Stadium din Londra vara viitoare, printr-o serie de 10 concerte, depășind astfel performanțele realizate anterior de Taylor Swift și Take That, potrivit BBC.

Inițial, Coldplay anunțase o serie de șase concerte la Wembley în august 2025. Totuși, din cauza cererii masive venite din partea fanilor, trupa a adăugat încă patru date suplimentare în septembrie, în urma unui pre-sale exclusiv pentru fani care a avut loc joi dimineața.

Biletele pentru publicul larg vor fi puse în vânzare vineri, 27 septembrie, începând cu ora 09:00, iar prețurile vor porni de la 20 de lire sterline, la care se adaugă taxele aferente.

Prețuri fixe pentru bilete

Coldplay a ales să nu adopte modelul de prețuri dinamice practicat de Ticketmaster, în care prețurile variază în funcție de cerere. Potrivit unui mesaj postat pe site-ul companiei, „toate prețurile biletelor pentru aceste concerte sunt fixe, conform tarifelor anunțate".

Seria de concerte din 2025 vine ca răspuns al lansării celui de-al zecelea album al formației, Moon Music, care va ieși pe 4 octombrie.

În afara spectacolelor de la Wembley, trupa va susține și două concerte la Craven Park Stadium din Hull.

Coldplay va susține doar 12 concerte în Europa în 2025, iar 10% din încasările lor vor fi donate către Music Venue Trust, o organizație care sprijină sălile de concerte mici și independente din Marea Britanie.

Tom Cruise — prestația trupei a fost awesome

Trupa a mai concertat pe scena festivalului Glastonbury la începutul acestui an, fiind acompaniată de vedete precum Michael J. Fox și rapperul Little Simz, dar și de muzicieni internaționali precum Femi Kuti din Nigeria și Elyanna, o cântăreață de origine palestinian-chileană.

The Independent a descris spectacolul drept „o experiență de neuitat”, iar The Guardian a apreciat atmosfera drept una vibrantă, considerând că este imposibil să nu te lași purtat de "energia ludică" a concertului.

Actorul Tom Cruise, care a asistat la concert din zona VIP, a descris prestația trupei ca fiind awesome.

În timpul setului, Coldplay a prezentat câteva piese noi de pe viitorul album, iar Chris Martin, liderul formației, a sugerat că acesta ar putea fi ultimul lor album.

„Cred că ultimul nostru album adevărat va apărea în 2025, iar după aceea ne vom concentra doar pe turnee”, a declarat Martin într-un interviu pentru BBC Radio 2 în 2021.

Cu toate acestea, Martin și-a nuanțat ulterior afirmațiile, spunând pentru NME că formația plănuiește să lanseze în total 12 albume: „Ne propunem să facem 12 albume. Este o provocare să investești totul în crearea lor. Îmi place și este uimitor, dar este și foarte solicitant”.

Cele 10 concerte îi vor face trupa cu cele mai multe spectacole într-un singur an pe Wembley

Pre-sale-ul de joi a adus un val impresionant de cereri pentru biletele turneului din 2025, primele bilete fiind epuizate în doar 20 de minute, conform mesajelor postate pe rețelele sociale. Un fan a spus că, la ora 09:22, pe site-ul Ticketmaster a apărut mesajul: „Nu mai sunt bilete disponibile în acest pre-sale”.

Pentru a răspunde cererii uriașe, Coldplay a mai adăugat patru spectacole suplimentare la Wembley, biletele pentru acestea fiind puse în vânzare începând cu ora 14:30 BST.

Cele 10 concerte de la Wembley vor face din Coldplay formația care a susținut cele mai multe spectacole la celebrul stadion într-un singur an, depășind recordul deținut anterior de Taylor Swift și Take That.

Coldplay a mai concertat șase nopți la Wembley în 2022, iar odată cu spectacolele din 2025, numărul total al concertelor susținute de formație pe această scenă va fi dublu față de recordul anterior.

În plus, trupa și-a luat angajamente serioase pentru reducerea impactului ecologic al concertelor sale, reușind o reducere de 59% a emisiilor de dioxid de carbon comparativ cu turneul mondial anterior. De asemenea, pentru a combate creșterea prețurilor la bilete, Coldplay a introdus „biletele Infinity” de 20 de lire sterline pentru fiecare concert, acestea fiind vândute în perechi și putând oferi acces la unele dintre cele mai bune locuri din arenă.

La concertele de pe Wembley, o pereche de bilete va costa în jur de 52 de lire sterline, incluzând și taxa de sustenabilitate de 2,75 lire pe bilet, impusă de stadion, mai scrie BBC.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News