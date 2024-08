Taylor Swift face spectacol la Wembley. Piesa-surpriză interpretată pe scenă

Popstarul american a fost acompaniat pe scenă de Florence + The Machine și Jack Antonoff, liderul trupei Bleachers. Pe lângă colaborările live, Taylor Swift a oferit fanilor și premiera unui nou videoclip muzical, dar și prima interpretare live a piesei "So Long, London".

Acesta a fost al optulea concert susținut de Swift la Wembley în această vară, depășind recordul anterior deținut de Michael Jackson, care a avut șapte spectacole la același stadion în cadrul turneului său Bad din 1988.

„M-ați făcut primul artist solo care a cântat de opt ori la Wembley într-un singur turneu”, le-a spus artista fanilor săi. „Nu vom putea niciodată să vă mulțumim suficient pentru asta”, a mai spus aceasta.

Cu acest spectacol, Swift a egalat și recordul general pentru cele mai multe seri petrecute la Wembley într-un singur turneu, performanță atinsă anterior doar de trupa Take That în turneul lor Progress din 2011.

The Eras Tour

Turneul Eras (care a fost subiect de primă pagină a ziarelor pe tot parcursul verii), a traversat Europa, concertul final de la Wembley marcând cea de-a 131-a reprezentație din turneul de doi ani al artistei. În Marea Britanie, Taylor Swift a cântat în fața a aproape 1,2 milioane de oameni, generând aproximativ 1 miliard de lire sterline pentru economia țării.

Un moment inedit a avut loc la Edinburgh, unde o echipă de geofizicieni a înregistrat unde seismice generate de fanii care dansau la Stadionul Murrayfield în timpul piesei "Ready For It?".

Swift a exprimat adorația sa pentru publicul britanic în timpul concertului de marți: „Am iubit mereu să cânt pentru voi aici, în Londra, dar acesta este cel mai bun moment”, a declarat ea. „Niciodată nu am avut parte de o mulțime atât de generoasă. Ați memorat fiecare vers al fiecărei piese, iar acesta este un vis devenit realitate”, a mai spus Swift.

Pentru a face seara și mai specială, Swift a invitat-o pe scenă pe Florence Welch, lidera trupei Florence + The Machine, pentru a cânta împreună piesa "Florida!!!". Apariția neașteptată a lui Welch a stârnit un val de entuziasm, iar cele două artiste au interpretat refrenul piesei la capătul unui catwalk, spre deliciul publicului.

Însă adevărații fani Swift, cunoscuți drept „Swifties”, știu că momentul culminant al turneului Eras este setul acustic, unde Taylor cântă două piese-surpriză care nu fac parte din repertoriul obișnuit. În concertul de la Wembley, artista a fost însoțită de Jack Antonoff, colaboratorul ei de bază pentru albumele premiate precum Folklore și Midnights. Împreună, au interpretat un medley la chitară format din piesele "Death By A Thousand Cuts" și "Getaway Car".

Premiera live a piesei "So Long, London"

Taylor Swift și-a continuat setul acustic la pian, unde a interpretat pentru prima dată live piesa "So Long, London", de pe cel mai recent album al său, The Tortured Poets Department. Fanii speculaseră de zile întregi dacă va cânta această piesă, despre care se crede că abordează despărțirea ei de actorul britanic Joe Alwyn.

Deși surprizele nu s-au încheiat aici, după finalul spectacolului de trei ore și jumătate, când Swift a părăsit scena, ea a difuzat un nou videoclip muzical pe ecranele stadionului, oferind fanilor o privire din culise asupra turneului Eras. Videoclipul, care a fost acompaniat de piesa "I Can Do It With A Broken Heart", detaliază cum prima parte a turneului a fost umbrită de despărțirea sa de Alwyn.

Cu toate acestea, turneul din această vară a fost marcat și de momente tragice. Pe 29 iulie, trei tinere au fost ucise într-un atac la o clasă de dans inspirată de Taylor Swift, iar câteva săptămâni mai târziu, artista a fost nevoită să anuleze trei concerte la Viena după ce forțele de securitate au dejucat un potențial atac la Stadionul Ernst Happel. Taylor Swift a transmis personal condoleanțe familiilor victimelor din Southport și a emis un comunicat în care își exprimă durerea și neputința de a transmite întreaga sa simpatie.

Citește mai multe aici: O a treia fetiță a murit după carnagiul din Anglia / Suspectul rămâne în custodia poliției

Cu toate acestea, pe scenă, Swift a preferat să se concentreze pe spiritul de comunitate care a definit turneul Eras, încurajând fanii să-și schimbe brățările prieteniei și să-și facă noi prieteni la fiecare concert, scrie BBC.

