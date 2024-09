Cod roșu de inundații în Galați și Vaslui / Update: ISU a dispus evacuarea persoanelor vulnerabile

CITEȘTE ȘI - COD ROSU ANM, cod roșu de ploi abundente în Galați. Prognoza actualizată cu zonele din România lovite de ciclonul Ashley

Update: S-a dispus evacuarea preventivă a persoanelor care locuiesc pe albia râurilor şi în zonele cu risc la inundaţii:

Toate persoanele din judeţul Galaţi care locuiesc pe albia râurilor şi în zonele cu potenţial de risc la inundaţii vor fi evacuate, potrivit deciziei luate duminică în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, scrie Agerpres.



Măsura a fost luată în contextul în care judeţul Galaţi se va afla, începând cu ora 20,00, sub avertizare hidrologică şi meteorologică de Cod Portocaliu iar de la ora 00,00 şi până luni, ora 9,00, sub avertizare Cod Roşu de ploi şi inundaţii.



"Judeţul Galaţi se va afla, începând cu ora 20,00, sub avertizare hidrologică şi meteorologică de Cod Portocaliu, iar de la ora 00,00 şi până pe data de 30 septembrie, ora 9,00, sub avertizare Cod Roşu de ploi, cât şi de inundaţii. În acest context, prefectul judeţului Galaţi, doamna Andreea-Anamaria Naggar, a convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) pentru a adopta noi măsuri preventive, menite să protejeze, în primul rând, vieţile cetăţenilor din zonele cu risc ridicat, precum şi bunurile acestora. Astfel, prin hotărârea CJSU, s-a dispus evacuarea preventivă a tuturor persoanelor care locuiesc pe albia râurilor şi în zonele cu potenţial de risc la inundaţii", se arată într-un comunicat de presă remis de Prefectura Galaţi.



Încă de sâmbătă, pompierii gălăţeni au mers în teren pentru a discuta cu autorităţile locale, în vederea informării cetăţenilor cu privire la riscurile care pot apărea. În urma acestei acţiuni, au fost identificate toate persoanele vulnerabile, care, în cursul zilei de duminică, vor fi relocate în zone sigure. De asemenea, autorităţile locale au identificat şi spaţii în care pot fi relocate persoanele evacuate.



De asemenea, echipele de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, împreună cu reprezentanţii autorităţilor locale, vor continua monitorizarea râurilor şi a zonelor expuse inundaţiilor, fiind pregătite să intervină rapid în cazul producerii unor situaţii critice.



În acest scop, SGA Galaţi a dislocat în teren utilaje, staţionate pe podurile cu risc, pentru a se putea interveni cât mai rapid posibil în eventualitatea formării unor blocaje din cauza aluviunilor.



"Avem 1.300 de militari (pompieri, jandarmi şi militari MApN) în teren. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi va dubla tura de serviciu. SGA are utilaje în teren pentru a interveni dacă se va impune la poduri şi podeţe, astfel încât să nu se colmateze aceste zone. Se instituie permanenţă în toate primăriile din judeţul Galaţi. S-au verificat toate sistemele de alarmare şi s-au identificat persoanele vulnerabile care nu se pot autoevacua", a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Galaţi, Teodora Diaconiţa.



Totodată, prin hotărâre de CJSU s-a decis ca în 22 de localităţi - Corod, Valea Mărului, Cudalbi, Costache Negri, Pechea, Cuza Vodă, Slobozia Conachi, Vameş (Piscu), Tudor Vladimirescu, Corni, Bereşti, Jorăşti, Băneasa, Târgu-Bujor, Fârţăneşti, Folteşti, Frumuşiţa, Podoleni (Barcea), Bereşti Meria, Măstăcani, Griviţa şi Suhurlui - să fie suspendate cursurile pentru data de 30 septembrie.



"Protejarea vieţilor este prioritatea noastră absolută. Fac apel la toţi cetăţenii să colaboreze cu autorităţile, să respecte indicaţiile primite şi să fie pregătiţi pentru evacuare. Facem acest demers ca măsură preventivă, relocarea din locuinţele aflate în zone cu risc mare de inundaţii fiind cea mai bună soluţie în acest moment. Toate resursele sunt mobilizate pentru a preveni orice pierdere de vieţi omeneşti şi pentru a limita pe cât posibil pagubele materiale", a explicat prefectul Andreea-Anamaria Naggar.

Știrea inițială:

Hidrologii I.N.H.G.A. au instituit Codul Roșu, care este valabil începând de luni, de la miezul nopții, până marți, la ora 10:00. Acesta vizează râuri din bazinelre hidrografice: Bârlad, Prut și Siret, în județele Vaslui și Galați.

De asemenea, începând de astăzi, de la ora 12:00, până luni, la ora 23:00 este în vigoare Codul Portocaliu, care va afecta râuri din bazinele hidrografice: Mureș, Râul Negru, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Prahova și Buzău.

Acest cod este activ și în intervalul 29 septembrie, ora 20:00 - 1 octombrie, ora 18:00, pe râuri din bazinele hidrografice: Prut, Jijia, Bârlad, Siret și râurile din Dobrogea.

Totodată, începând de astăzi, de la ora 12:00, până luni, la aceeași oră, se află sub incidența Codului Galben râuri din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Lăpuș, Tur, Someșul Mare, Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Bega șinTimiș.

Același cod este valabil și în intervalul 29 septembrie, ora 12:00 - 1 octombrie, ora 23:00, pe anumite sectoare de râuri din zonele Transilvaniei, Banatului, Olteniei, Munteniei, Bucovinei, Moldovei și Dobrogei.

Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, existând probabilitatea depășirii cotelor de apărare.

Pentru siguranța populației, recomandăm respectarea măsurilor dispuse de către autoritățile locale și evitarea circulației în zonele aflate sub incidența codurilor hidrologice.

Menționăm că Avertizarea Cod Roșu presupune risc de inundații majore, care poate necesita adoptarea unor măsuri deosebite pentru evacuarea oamenilor şi bunurilor, impunerea de restricţii la folosirea podurilor şi căilor de transport și exploatarea construcţiilor hidrotehnice.

De asemenea, in secţiunile monitorizate hidrometric, se pot produce depășiri semnificative ale COTELOR DE PERICOL / Fazei a III – a de apărare (mai mari de 20-30 cm).

Din cauza intensității majore a fenomenelor hidrologice prevăzute a fi periculoase, se pot înregistra pagube economice însemnate şi poate exista un risc semnificativ pentru viața oamenilor, avertizează specialiștii din cadrul INHGA.

