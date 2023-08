Judeţele Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Constanţa, Ilfov şi municipiul Bucureşti se vor află pe parcursul zilei de luni sub o avertizare Cod portocaliu de caniculă şi disconfort termic va fi accentuat.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, valul de căldură şi canicula se vor intensifica. Se vor înregistra temperaturi maxime de 38 - 39 de grade.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa peste pragul critic de 80 de unităţi. Pentru restul ţării, meteorologii au emis un Cod galben de căldură şi disconfort termic ridicat. Astfel, valul de căldură va persista luni, iar în zonele de câmpie şi local în cele de deal şi podiş va fi caniculă.

Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa în general între 33 şi 37 de grade, iar minimele se vor situa între 17 şi 24 de grade. 'Valul de căldură va persista, în cea mai mare parte a ţării, pe tot parcursul săptămânii viitoare', avertizează ANM.

Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a zis ce ne așteaptă cu privire la vremea din țara noastră.

"Mâine, (n.red. luni) vorbim de o atenționare meteorologică de cod galben ce vizează canicula, valul de caldură, respectiv disconfortul termin ridicat. Mâine, (n.red. luni) vom vorbi de o intensificare a ceea ce înseamnă acest val nou de căldură, acest episod la finele verii, pentru că, practic, din 17 august și până la finalul acestei veri, 31 august, este posibil să tot consemnăm valori ale temperaturilor maxime care vor depăși 35 de grade.

Vorbim de valori de până la 38-39 de grade la umbră, în special în partea de sud-est, acolo unde rămâne în vigoare avertizarea meteorologică de cod portocaliu. Cu siguranță, temperaturile resimțite, ca și astăzi, vor atinge și vor depăși 40 de grade. Nu în ultimul rând, indicele temperatură-umezeală de disconfort termic a depășit, de asemenea, pragul critic de 80 de unități, în toare regiunile extracarpatice, mă refer aici în partea de vest, sud, sud-est și est ale țării.

Așadar, încă un nou val de căldură la sfârșitul acestei veri și care va fi de interes, așa cum am menționat, pentru că această masă de aer tropical afectează nu numai zona țării noastre, ci și partea de sud și sud-est a Europei. Dar vorbim și de fenomene de instabilitate, pentru că am avut în vigoare și o alertă meteorologică de tip now casting de cod roșu în regiunile intracarpatice, mai ales”, a spus Elena Mateescu, duminică, la Antnea 3.

