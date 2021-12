Cluj. Le oferă copiilor din Bobâlna un „loc de visat”. Cine sunt voluntarii care susțin comunitatea rurală clujeană

Saul Pop și Loredana Bertișan-Pop sunt fondatorii Art4Education, o comunitate de oameni de bine care de șapte ani pun umăr la umăr și fie îndeplinesc dorințele de Crăciun ale copiilor din zone rurale, fie se implică în proiecte cu focus pe educație, scrie cluju.ro.

Cei doi au lansat acum campania „Loc de visat” prin care strâng bani pentru a amenaja o bibliotecă școlară în localitatea Bobâlna.

„Ne bucurăm tare mult de fiecare dată când reușim să întâlnim oameni dedicați, care vor să se implice activ în educația copiilor din mediul rural. Copiii din Bobâlna au cerut de multe ori în scrisorile pentru Moș Crăciun cărți, iar acest aspect, alături de faptul că profesorii de acolo fac lucrurile cum trebuie ne-au făcut să inițiem acest proiect. Să-i spunem un cadou pentru comunitate care în timp va rodi frumos. Educația este o prioritate!”, a declarat Saul.

„Loc de visat”, un nou proiect pentru copiii din mediul rural

Art4Education își propune să adune 50 de mii de lei cu care să realizeze proiectul „Loc de visat”, iar organizația nu impune o donație minimă.

„Noi mereu am făcut lucrurile transparent și cu ajutorul oamenilor. Mână de la mână educația merge mai departe, de asta nu am impus nici acum o donație minimă. De data asta cerem ajutorul pentru donații în bani deoarece vrem să facem proiectul de la zero fix așa cum trebuie, cu colecții de cărți noi și achiziționate după o listă prestabilită. Transparența ne definește și după ce vom cumpăra cărțile vom publica fotografiile cu ele, dar și cu facturile”, a spus Loredana.

Donațiile pot fi făcute până pe 20 ianuarie, iar cei doi tineri își propun ca „locul de visat” să fie gata până la începutul lunii februarie. Toate detaliile legate de cum pot fi făcute donațiile sunt disponibile pe pagina de Facebook Art4Education.