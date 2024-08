"Toni Greblă a semnat un ordin ilegal prin care şi-a mărit salariul cu 50%, vorbim de mii de euro/lună, scriu jurnaliştii de la Snoop.ro. Toni Greblă, demnitarul care trebuie să vegheze la corectitudinea alegerilor din noiembrie - decembrie 2024, recunoaşte senin că a semnat ordinul ilegal şi că dă banii înapoi", a precizat Armand, conform unui comunicat USR.

Ce spune președintele AEP

"Este o problemă de interpretare a legii. Indemnizaţia aia a fost stabilită în prima mea zi de activitate. Au venit la mine cu ordinul de stabilire a salariului, având toate semnăturile, inclusiv cea a secretarului general pe Resurse Umane. Nici nu m-am uitat ce salariu am, am crezut că este salariu fix. Este o chestiune de interpretare, de raportare la salariul minim pe economie din anul 2019 sau din anul trecut. Se zicea că celor care sunt în funcţii noi nu li se aplică blocajul din 2018 la salariul minim de atunci, din 2019. Ulterior, s-a constatat că a fost o eroare de raportare a lor, că nu se referea la demnitari, ci numai la funcţionari.

Am sesizat Curtea şi am restituit diferenţa. Este vorba de câteva luni, nu este vorba chiar de multe mii de euro. Este vorba de 11.000 de euro, ceva în genul acesta. I-am restituit. Eu am sesizat Curtea, nu Curtea a sesizat, pentru că am zis "ia vedeţi care e interpretarea corectă" când am sesizat-o. În prima zi când eşti angajat, cineva îţi zice că ai un anumit salariu. Nici nu te uiţi, zici că este bine. Când am constatat, am sesizat Curtea, s-a dat interpretarea cuvenită, am dat imediat, în aceeași zi, angajament de plată şi au început să îmi facă reţinerile din salariu.

Activităţile la disperare pe care le face Clotilde Armand nu le comentez. A mai făcut şi la Parchet o sesizare şi nu s-a întâmplat nimic cu ea. Lăsaţi-o să facă sesizări!", a spus Toni Greblă pentru DCNews.

Clotilde Armand, plângere la Parchet

În luna iunie, în plin scandal al alegerilor locale, Clotilde Armand anunța că depune plângere la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) împotriva preşedintelui AE pentru abuz în serviciu şi instigare la fals în acte oficiale, deoarece a patronat "un haos electoral".

"Am venit aici ca să trag un semnal de alarmă şi ca să depun o plângere împotriva preşedintelui AEP, Toni Greblă, pentru abuz în serviciu, pentru modul defectuos în care au fost organizate alegerile şi pentru instigare la fals în acte oficiale. Toni Greblă a patronat un adevărat haos electoral. Pe fondul oboselii, membrii comisiilor din secţiile de votare au fost obligaţi să întocmească nişte procese verbale cu nişte falsuri grosolane (...), cheile nu se închideau, sunt nenumărate nereguli, nenumărate probleme, totul pe fondul oboselii. Oamenii au aşteptat nedormiţi 30 de ore, unii după ce au stat ore în secţiile de votare (...) pentru a număra, au stat ore pentru a aştepta ca sacii să fie preluaţi", spunea Clotilde Armand, potrivit Agerpres

Aceasta mai spunea că sistemul informatic nu funcţiona bine şi că se făcea presiune asupra preşedinţilor de secţii de votare să "închidă totul, chiar dacă procesele verbale nu sunt corecte".

