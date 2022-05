Ciuvică, lăsat fără cuvinte de Grindeanu: Este împotriva firii decizia luată de PSD pentru el / video

„Cred că Drulă i-a zis lui Grindeanu: Vedeți că vă supraveghez să nu faceți niciun centimetru de autostradă, la fel ca mine, dar contracte să faceți și să le dați unor turci bizari”, a zis, râzând, Mugur Ciuvică la DC News și DC News.

Bogdan Chirieac a intervenit și a zis: „Cu domnul Grindeanu la Ministerul Transporturilor, am marea garanție că nu vom avem autostrăzi noi”.

„Acum, vorbind serios, domnul Grindeanu este exagerat de superficial. Se vede că habar nu are de acest domeniu. Fiind un domeniu atât de complicat, să pui un ins care habar nu are... Vorbește așa cum am vorbi noi la o cafea”, a zis Mugur Ciuvică.

Întrebat de ce crede că Sorin Grindeanu a fost numit ministru la Transporturi, Mugur Ciuvică a spus: „Nu știu, pentru că era prim-vicepreşedintele PSD. N-or fi avut alt minister pentru el și l-au pus acolo”.

„Și politic e un personaj vai de capul lui. Să ne amintim cum s-a baricadat la Palatul Victoria. E un personaj politic ridicol, dar este și un personaj care n-are nicio legătură cu domeniul transporturilor. Ar trebui cineva care se înțeleagă mecanismele, să înțeleagă cum face cu legislația stufoasă care trebuie simplificată pentru licitații etc. Să pui aici un om care nu înțelege nimic despre domeniu... este împotriva firii. Dacă atât a putut PSD-ul domnului Ciolacu... Cred că puteau găsi pe cineva care să se priceapă, cât de cât, la acest domeniu”, a mai spus Mugur Ciuvică în emisiunea „Miercurea neagră”.

Răspunsul integral îl găsiți de la minutul 24:

"Bomba" cu hidrogen a lui Grindeanu, o petardă eco pentru alegătorii lui Ghinea. Pe ce sparge 1 miliard Ministerul Transporturilor

Ministerul Transporturilor s-a lăudat cu avizarea indicatorilor de investiție pentru achiziția primelor trenuri nepoluante pe hidrogen din România. Vechea formulă, indicatori tehnico-economici, a fost evitată, fiindcă aceste trenuri nu sunt deloc economice. Doar 12 bucăți costă 1,1 miliarde de euro.

Nici din punct de vedere tehnic nu stăm prea bine, aceste trenuri fiind proiectate pentru distanțe mici, gen București-Ilfov sau București-Giurgiu. Sau, poate cu realimentare, vor ajunge din Capitală până în Craiova.

Cu suma de 1,1 miliarde de euro s-ar fi putut cumpăra 100 de automotoare clasice, capabile să parcurgă distanța București-Suceava, nu doar București-Otopeni. La un nivel de top al performanței și confortului, un astfel de tren costă aproape 10 milioane de euro, în vreme ce un automotor cu hidrogen ajunge să coste în jur de 96,5 milioane bucata.

Proiectul pentru achiziția de trenuri cu hidrogen a fost scris de celebrul Cristian Ghinea, care dorea să mulțumească publicul hashtag și ong-urile de mediu care i-au sprijinit campania electorală.

Dacă PSD și Marius Budăi încearcă măcar să corecteze aberațiile din PNRR, pe legislația Muncii, ba chiar au demarat discuții cu Bruxelles-ul, ministrul Transporturilor a îmbrățișat fără rezerve aiureala de 1 miliard de euro a USR-ului. E drept că necesită mai puțin efort să cumperi 12 trenuri scumpe și fără rost decât să reabilitezi 10 kilometri de cale ferată. Vezi continuarea aici.

