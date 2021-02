Cîțu, încă o lovitura pentru studenți. Val de REVOLTĂ: Ne faceți să plecam și mai departe! Chiar aveți impresia că credeam că totul e REAL?

Vezi și: Creșterea vârstei de pensionare, DISCUTATĂ de Iohannis și Guvern. PLANUL pentru DEZASTRUL demografic

După ce le-a tăiat gratuitatea pe tren, studenții sunt din nou revoltați pe Florin Cîțu, în urma anunțului pe care l-a făcut astăzi.

Totul vine în contextul în care premierul a anunțat lansarea unui program de internship la Palatul Victoria, ce are ca scop facilitarea cunoașterii de către interni a specificului activității Guvernului României, prin intermediul unor experiențe de lucru, menite a le dezvolta abilitățile practice și competențele profesionale.

A cerut scrisori de intenție, a selectat CV-uri

Problema și valul de reacții din partea studenților vine după ce, Florin Cîțu a anunțat inițial că înscrierea pentru internship se face doar pe bază de scrisori de intenție, iar el a spus astăzi că a selectat foarte multe CV-uri pe baza cărora va chema studenții la interviu.

"Dragi studenți, vă mulțumesc pentru interesul arătat programului de internship pe care l-am anunțat. Am selectat foarte multe CV-uri și urmează interviurile", a scris Florin Cîțu, pe Facebook.

Studenții, val de reacții de revoltă

"Ai cerut scrisori de intenție, dar ai selectat CV-uri. Foarte “REAL”, felicitări! Ține-o tot așa! Transparență administrativă la superlativ!",

"Stimate domnule Prim-ministru, Vă rog să reveniți asupra acestei postări cu precizări pentru clarificarea procesului de selecție. Ați menționat destul de clar în postarea dumneavoastră inițială că doriți scrisori de intenție. Este excelent că unii aplicanți au trimis și CV, însă acest lucru nu era menționat în textul postării dumneavoastră. Cred cu tărie că ați avut multe aplicații de la studenți și tineri români plecați în străinătate. Vă asigur că, la fel ca mine, și aceștia au așteptarea ca viitorul lor în România și, cu atât mai mult, în administrația publică centrală, să fie bazat pe transparență și comunicare instituțională impecabilă",

"Domnule Prim-Ministru, este foarte interesant cum ați reușit să primiți CV-uri atunci când ați cerut scrisori de intenție. Și mai interesant este faptul că ați ignorat orice alt tip de corespondentă trimisă către adresa de e-mail din postarea dumneavoastră inițială. Ca participant în primul program ireal de internship de la Guvernul României, dar și ca persoană îngrijorată de lipsa de transparență a programului propus de dumneavoastră, v-am scris și am detaliat câteva puncte importante. Pentru a-mi demonstra încă o dată că am luat cea mai bună decizie atunci când am plecat din România, nimeni de la cabinetul dumneavoastră nu mi-a răspuns la e-mail (trimis pe 4 februarie 2021). Păcat de cei din generația mea care aveau odată energia sa schimbe ceva pentru România, atitudinea dumneavoastră ne face sa plecam și mai departe",

"De unde aveți CV-ul aplicanților, având în vedere că pentru aplicație ați cerut doar scrisoare de intenție? Care sunt criteriile de selecție, pozițiile și perioada programului de internship, sau acestea rămân SURPRIZĂ?",

"Nu erau scrisori de intenție? Numărul de aplicanți care e? Sunt din toate clasele sociale și căștigă cei mai buni? Chiar aveți impresia că noi credem că tot ce se petrece e REAL?",

"Domnule Prim-Ministru, în postarea initială ați cerut scrisoare de intenție, nu CV, Eu am trimis ce mi-ati cerut. Mai mult, m-aş fi aşteptat la un email din partea echipei dumneavoastră, în care să-mi precizaţi concret dacă sunt acceptat sau nu. Speram ca de data aceasta este chiar o inițiativă serioasa",

"E bine că cerem scrisori de intenție și selectăm CV-uri. Am ratat ceva informații sau trebuie să schimbăm echipa care se ocupă de postări?", sunt doar câteva dintre comentariile studenților.