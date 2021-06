Cîţu: Guvernul va aproba noi măsuri de relaxare aplicabile de la 1 iulie

'Noi am prezentat deja aceste măsuri în Hotărârea CNSU, vreau doar să readuc aminte, pentru că am fost prin ţară şi este o întrebare despre târguri şi talciocuri şi aşa mai departe: se redeschid de la 1 iulie, bineînţeles, în funcţie de normele de securitate, de siguranţă, dar se redeschid toate de la 1 iulie. Decizia o vom lua joi în şedinţa de guvern', a declarat Florin Cîţu, marţi, la TVR 1.

Întrebat dacă în ceea ce priveşte portul măştii la interior se vor mai relaxa condiţiile, premierul a precizat:

'Încă nu am primit propuneri în acest sens, poate, dacă... să se umble la ceea ce înseamnă spaţiu închis în birou, dacă toate persoanele sunt vaccinate - avem acum cinci persoane. Nu am primit încă o propunere, dacă primesc o propunere şi este bine fundamentată, nu aş avea o problemă cu acest lucru'. 'Până la urmă, dacă sunt vaccinate toate persoanele într-un birou, este normal să aibă nişte beneficii dacă s-au vaccinat', a adăugat Cîţu.

De asemenea, Florin Cîțu a vorbit, luni seară, despre unii miniștri din guvernul său care nu au performat.

„Aveți deja o imagine? Sunt miniștri care considerați că nu țin pasul cu ritmul de reformă pe care l-ați imprimat guvernului?”, a fost întrebat Florin Cîțu la televiziunea publică, marți seara.

„Da”, a răspuns Florin Cîțu. „Sunt miniștri care au o performanță foarte bună și sunt miniștri care au rămas în urmă. Nu spun eu asta, uitați-vă și în sondaje de opinie și peste tot. Se vede clar că unii miniștri au o performanță foarte bună, comunică, vorbesc cu oamenii, vin cu măsuri chiar dacă sunt controversate câteodată”.

Ce se întâmplă cu miniștrii care nu s-au ridicat la așteptările premierului

„Mergeți mai departe cu aceștia care nu se ridică la înălțimea funcției?”, a mai întrebat moderatorul emisiunii de la TVR 1. „O să vedem atunci când trag linie, dar eu să știți că îi avertizez pe miniștrii în timp dacă am discuții cu ei și spun că aici trebuie să meargă lucrurile în direcția respectivă, aici am promis că facem asta și nu am făcut. Am aceste discuții cu miniștrii”, a răspuns premierul.

La întrebarea „Vă doriți o remaniere în termen scurt?”, Florin Cîțu a răspuns: „Eu nu-mi doresc o remaniere, v-am spus, aceste lucruri se întâmplă doar dacă văd că acea decizie va duce la un guvern mai puternic, un guvern care va implementa măsurile mai repede” (Vezi știrea aici).