Cîţu, despre rectificarea bugetară: Alocăm acolo unde sunt sigur că vor fi cheltuiţi banii

Ideea este că trebuie să înţeleagă toată lumea că noi vrem să reducem deficitul bugetar, nu să-l creştem. Din cele 38 de miliarde vom aloca, bineînţeles, acolo unde sunt sigur că vor fi cheltuiţi banii. Rectificarea bugetară porneşte de la execuţie, iar execuţia bugetară, aşa cum am spus, cam pe toate ministerele este sub ceea ce trebuia să fie la jumătatea anului. Deci, de aici începem discuţia pe rectificarea bugetară. După discuţia pe care o am astăzi la Ministerul Finanţelor, voi prezenta o situaţie şi apoi voi trimite către ministere propunerea Ministerului Finanţelor', a afirmat Florin Cîţu, prezent la Ministerul Finanţelor.

Premierul Florin Cîțu a mai precizat că nu sunt foarte multe ministerele care au cheltuit fondurile alocate. Întrebat dacă după rectificarea bugetară este aşteptată o remaniere guvernamentală, având în vedere o afirmaţie a sa potrivit căreia aceia care nu vor cheltui banii au o 'bilă neagră', Cîţu a spus: 'Au o bilă neagră, dar asta nu înseamnă, neapărat, o altă decizie'.

'Voi avea o discuţie cu ministerele, cu miniştrii, să văd exact ce s-a întâmplat, cum putem să îmbunătăţim situaţia, dacă este o problemă de personal, dacă este o problemă pentru că nu înţeleg cum se face o execuţie bugetară, vreau să înţeleg ce se întâmplă şi după aceea vom lua deciziile', a completat el.

În urma ședinței de Guvern din 28 iulie, premierul Florin Cîțu a venit cu o serie de declarații legate de bugetele ministerelor. La capitolul execuției bugetare, Florin Cîțu a criticat în primăvara lui 2021 Ministerul Finanțelor, condus la acel moment de ministrul Nazare. În urma unor analize a portofoliilor din Guvern, se pare că acest minister a avut, totuși, parte de succes.

"Este o creștere cu cheltuielile de personal față de anul trecut. Este vorba de salarii ale personalului care a fost angajat în Ministerul Sănătății și sunt niște sporuri, dar, foarte important, ca procent din PIB, cheltuielile de personal scad. Avem o scădere de 0,01 % ceea ce e un succes și o premieră", a explicat Florin Cîțu. (Citește continuarea știrii aici).