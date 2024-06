Ciolacu: „Onoarea nu e doar pe panouri” / Chirieac: „Ar putea fi un ultimatum voalat. Are dreptate”

În cadrul unor declarații de presă susținute la Bruxelles, premierul Marcel Ciolacu a lansat un atac la adresa lui Nicolae Ciucă, referindu-se la panourile de campanie care se regăsesc în toată țara.

"Onoarea nu este numai pe panouri, onoarea este și în discuțiile în cadrul Coaliției.", a spus Marcel Ciolacu.

În cadrul intervenției, analistul politic Bogdan Chirieac a fost întrebat dacă vede declarația lui Marcel Ciolacu ca pe un ultimatum. Acesta a răspuns că mesajul premierului poate fi interpretat ca un ultimatum voalat.

„Ar putea fi un ultimatum, deși voalat, deși nuanțat, ar putea fi un ultimatum și trebuie să recunoaștem că Marcel Ciolacu are dreptate. Ambii lideri au anunțat calendarul alegerilor pentru acest an: 15, 29 septembrie – prezidențiale, 8 decembrie – parlamentare. Pentru asta au comasat alegerile, lista comună la europarlamentare, deci s-a făcut primul pas în care PSD și-a îndeplinit partea de înțelegere.

Fără niciun motiv palpabil, real, în afară de ambiția președintelui Klaus Iohannis, PNL a revenit asupra deciziei. Dați deoparte motivele acelea ridicole, puerile, pe care le mai spun unii de pe acolo. Nu sunt motive reale, să știți. Mai ales că pe valul succesului ambelor partide, și PSD, și PNL, nu era o problemă ca Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă să intre în turul 2. Totuși, și PNL are 1100 de primari, are consilii județene, are structură de partid.", a spus Bogdan Chirieac.

„Lucrul acesta ne bagă într-o zonă de instabilitate"

Bogdan Chirieac a spus că obiectivul PNL este să intre în turul 2 al alegerilor, unde candidatul contează mai mult decât partidul. El a criticat ideea de a organiza alegerile în noiembrie-decembrie, considerând că acest lucru dezavantajează atât PSD, cât și PNL.

„Obiectivul PNL, deocamdată, este să intre în turul 2, că în turul 2 decide, în primul rând, candidatul și mai puțin partidul. Faptul că, în mod aberant, vor să facă alegerile în noiembrie-decembrie, lucrul acesta dezavantajează atât PSD, cât și PNL.

Vine toamna, încep grevele, crește inflația, sunt problemele economice, jocuri de tot felul discutate și iar discutate. Lucrul acesta ne bagă într-o zonă de instabilitate. Păi cele două partide au câștigat 66% la locale, împreună, pe stabilitate. Este principala marfă de preț vândută la export de România, stabilitatea, și acum se dă cu piciorul la tot.

Dacă nu e cazul de alegeri atunci când s-a stabilit, normal este ca premierul Ciolacu să își depună mandatul domnului președinte Klaus Iohannis. Poate se face dânsul premier în perioada următoare.", a spus Bogdan Chirieac la România TV.

