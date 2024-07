Ciolacu, despre revenirea lui Dragnea în PSD: M-ați lăsat mască

Premierul a fost întrebat dacă există posibilitatea să-l primească înapoi în partid pe Liviu Dragnea, după ce interdicția sa de a ocupa funcții publice a expirat. Vizibil surprins de întrebare, Marcel Ciolacu a făcut mai întâi o pauză de câteva secunde și a spus că nu știe câtă disponibilitate ar avea pentru ca Liviu Dragnea să revină în partid. A subliniat că această decizie nu îi aparține lui personal sau președintelui partidului și că nu are informații că Liviu Dragnea ar dori să reintre în PSD.

„M-ați lăsat mască. Nu știu ce disponibilitate am, dar nu prea cred că o am. Nu eu decid acest lucru, nu președintele partidului, și nici nu am auzit că domnul Dragnea și-ar dori să reintre în partid.”, a spus premierul Marcel Ciolacu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News