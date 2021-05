'Aducem în atenția opiniei publice sintagma 'discriminare pozitivă'. Aceasta nu este un concept deoarece este un non-sens. Ori este discriminare și are conotație negativă, ori este un fapt pozitiv și nu mai putem vorbi despre un sens negativ. Este o sintagmă nefericită, folosită de cei care nu înțeleg bine limba română sau implicațiile sintagmei. Însă ne referim la un aspect simplu. FSDPR este preocupată de respectarea drepturilor omului, în garantarea acestor drepturi fundamentale în care noi înșine suntem implicați ca polițiști.', a spus Ciocan.

'Constatăm niște situații. De exemplu, ne amintim și de cazul Colțescu și cum s-a soluționat, dar doresc să subliniez, stupefiat, faptul că am aflat următoarea situație: În lumea culturală, opere celebre, de rezonanță în istoria lumii, precum Otello sau Aida, trebuie să sufere niște modificări. Personajele principale, care nu sunt frumoase, deștepte, urâte, mai puțin deștepte, ci sunt așa precum le-a creionat autorul. Însă acestea trebuie să fie modificate. Mi-au spus reprezentanți din domeniul cultural că personajele trebuie să nu aibă altă culoare a pielii decât obligatoriu albă. Asta este cea mai mare discriminare, cel mai mare non-sens și pervertire a culturii. Prin urmare, am discutat cu președintele FSDPR, Ionel Babuș, și am făcut mai multe constatări, fără să tragem concluzii pentru că nu ne băgăm acolo unde nu suntem pregătiți.', a spus Ciocan.

'De asemenea, cu privire la filmele care participă la OSCAR pentru a se califica, am observat că cel puțin unul dintre personaje să fie afro-american, cetățean care nu are culoarea albă a pielii. Este halucinant să aflu așa ceva. Discriminarea pozitivă și impunerea unor astfel de situații discriminează în cel mai înalt grad cu putință. FSDPR apără drepturile omului, indiferent cine este acesta. FSDPR nu ține cont de etnie, rasă, culoarea pielii sau a ochilor, de religie, de orice alte chestiuni care nu au legătură cu respectarea drepturilor omului. Federația este bucuroasă să apere drepturile tuturor cetățenilor. Luând în calcul exemplele amintite, FSDPR se gândește ca să clarifice următoarele: Toți cetățenii sunt egali. În România nu trebuie să mai existe sintagma discriminare pozitivă și de niciun fel. Atâta timp cât un om are cetățenia română, fie prin naștere, fie pe cale legală, cetățeanul respectiv este apărat de Constituție și de legile țării noastre. Mai mult, autoritățile sunt obligate să apere cetățeanul și drepturile sale, precum suntem și noi polițiștii.', a menționat Ciocan.

'În concluzie, o dată pentru totdeauna, în România și în lume, nu trebuie să se mai facă niciun fel de diferențe de sex, religie, culoare a pielii, apartenență la un cult religios sau de orice altă zonă care ar ține de o posibilă discriminare. Atragem atenția la modul cel mai serios! Trăim în anul 2021, suntem hotărâți să punem în practică cele mai moderne principii de aplicare a drepturilor omului și să nu lăsăm nimic neobservat deoarece, pentru noi, cea mai importanta valoare este omul! Nu se poate să fie pervertită istoria și cultura lumii din cauza unora. Suntem foarte atenți la aceste aspecte și le vom aduce în atenția publicului, fie că se întâmplă în România, fie în lume. Din acest moment, nu va mai trece nimic de Federație!', a punctat Christian Ciocan, pentru DC News.

