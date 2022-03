Cine este pilotul care a murit în accidentul aviatic de la Strejnicu. "Cerul m-a răpit la el, cu îngerii cântând" - FOTO / VIDEO în articol

Pilotul care a decedat, sâmbătă, după ce s-a prăbuşit cu avionul la Strejnicu, este Dan Ştefănescu, membru al grupului Iacării Acrobaţi, au declarat, pentru Agerpres, surse judiciare. Bărbatul de 55 de ani pilota un avion privat de acrobaţie care s-a prăbuşit pe un câmp în apropierea aerodromului.

"Am fost și eu un aviator, cândva, pe-acest Pământ ,Dar cerul m-a răpit la el, cu îngerii cântând. Acum, eu iarăși am să zbor, prin lumină, veșnicie, Aviatorul, n-o să moară! A decolat... dar nu mai vine!".Drum lin, maestre!", au scris cei de la ProAviația pe pagina de Facebook.

Cine a fost Dan Ștefănescu

"Pilotul Dan Ștefănescu a decedat, în urma accidentului aviatic din această după-amiază. Cuvintele sunt de prisos...Drum lin spre Escadrila Cerurilor, Maestre!

"Dan Ștefănescu a fost aripa dreaptă a "Iacărilor Acrobați". Avea peste 16000 ore de zbor la activ în calitate de Pilot Comandant şi Instructor de zbor pe aeronavă Boeing 737. A fost membru al Lotului Național de Acrobație, Campion Național de Acrobație și Aterizare la Punct fix, Maestru al Sportului la Zbor cu Motor. Totodată, conducea și echipa "Iacării Acrobați".", se arată într-o altă postare.

Ancheta în cazul avionului care s-a prăbuşit sâmbătă la Strejnicu, preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti

Ancheta în cazul avionului de acrobaţie care s-a prăbuşit sâmbătă la Strejnicu, evenimentul soldându-se cu decesul pilotului, a fost preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, fiind efectuată împreună cu poliţiştii Serviciului Judeţean de Transporturi Prahova, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ). Conform sursei citate, avionul marca Suhoi 31 era pilotat de un bărbat în vârstă de 55 de ani, domiciliat în municipiul Bucureşti.

Cercetările în acest caz sunt continuate de către un procuror din cadrul Parchetului de pe Lângă Curtea de Apel Ploiesti, împreună cu poliţiştii Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi, pentru stabilirea cauzelor şi condiţiilor producerii incidentului aviatic, a precizat IPJ Prahova.

