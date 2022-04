Cine este bărbatul care sare pentru Mirela Vaida. „Acum măcar nu sunt singură, dacă se mai întâmplă ceva, îl am pe el” / video

Aceasta a declarat că nu o mai visează noaptea pe agresoare și că se simte mai în siguranță în noua formulă a emisiunii:

„Acum, de când îl am coleg pe Adrian Velea, sunt mai în siguranță. Zic „măcar nu sunt singură, dacă se mai întâmplă ceva am un bărbat lângă mine, mai sare (el).” Nu o mai visez și cumva am reușit să trec peste trauma asta destul de repede, m-am montat psihic.”

„A fost o femeie sărită de pe fix și atât, nu a fost o chestiune mai periculoasă decât asta și sper să fie doar așa, a fost o lipsă de vigilență a noastră și uite că în direct ți se poate întâmpla orice.”

„Adică cine nu crede asta să se uite la noi și să înțeleagă că, într-adevăr, cine face emisiuni în direct e pregătit pentru orice, iar eu cu vârf și îndesat am o grămadă de exemple să îți dau.”

„Transmisiunea în direct, din punctul meu de vedere, fără să supăr colegii de breaslă din televiziune... a face subiecte zi de zi și a avea materie primă pentru a dezbate zi de zi, două-trei ore, cum suntem acum, înseamnă adevărata televiziune. Cine spune altceva, nu știe ce e aia televiziune.”

Cum s-a derulat atacul

Vă amintim că moderatoarea emisiunii „Acces Direct”, Mirela Vaida, a fost atacată cu un bolovan în direct, în luna martie a anului trecut. Aflată în stare de șoc, cu ochii în lacrimi, Mirela Vaida a povestit după incident că „avea un pietroi foarte mare și foarte greu care trebuia să vină în capul meu. (...) Nu știu, m-a șocat pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă și nu am avut nici prezență de spirit ca să acționez mai repede. Norocul meu e că nu m-a nimerit.”. Atacatoarea „a intrat dezbrăcată complet, pe o ușă lăturalnică” și „țipa să îi dau banii.”, a precizat moderatoarea.

Femeia care a intrat goală în studioul emisiunii ”Acces direct” și a aruncat un bolovan în direcția Mirelei Vaida a fost condamnată. Agresoarea nu va face, însă, nici o zi de închisoare.

Ea a fost găsită vinovată pentru distrugere (2 luni de închisoare), tulburarea liniștii publice (3 luni de închisoare) și violarea sediului profesional (6 luni de închisoare). După contopirea pedepselor, femeia s-a ales cu o condamnare de 9 luni de închisoare.

Judecătorii au decis să schimbe pedeapsa cu un termen de supraveghere de doi ani. Antoanela Grigoraș va trebui să presteze 45 de zile de muncă în folosul comunității în cadrul Consiliului Local (CL) Iași – serviciul administrativ sau la Spitalul Clinic de Recuperare Iași.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News