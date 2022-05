Cine este Aki, noul membru special al ISU Cluj. Astfel de câini minune pot înlocui 20-30 de oameni în salvarea unei vieți - Galerie Foto

Este vorba despre Aki, o femelă din rasa ciobănesc belgian Malinois, în vârstă de șapte luni. Aki se antrenează patru ore pe zi cu plt. maj. Mihai Prunaru, conductorul său, pentru a face o super echipă în care câinele să descopere persoane rătăcite, victime prinse sub dărâmături sau, în cazul scurgerilor de gaze, să depisteze pericolul de explozie.

Aki învață cum să salveze vieți alături de pompieri

"Am fost voluntar pentru a ocupa funcția de conductor câine în cadrul Detașamentului de Pompieri Cluj. Am mers la Şcoala de Dresaj de la Sibiu, la un curs de două săptămâni, și am preluat acest câine.", a spus Mihai Prunaru.

DC News: Cum a fost prima întâlnire cu Aki? De ce ați ales acest nume? Ce mănâncă Aki?

"Prima dată când am văzut-o am crezut că este băiat, deoarece era cel mai mare exemplar canin dintre ceilalți. Eu i-am pus numele Aki. Este un nume scurt și cu rezonanță. Nu are o semnificație anume. Este rasa cea mai activă, acești câini sunt plini de energie. Meniul este constituit doar din boabe super premium.", a declarat Mihai Prunaru.

Unde se antrenează Aki

Aki se antrenează la Asociația Câini de Salvare Transilvania, alături de conductorul ei, dar și în alte locuri, precum pe dealuri, în păduri.

"Aki este un proiect al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj. Se pregătește pentru a deveni un câine de căutare și salvare împreună cu Mihai. Încercăm să îi trecem prin exerciții potrivite vârstei câinelui și experienței lui Mihai - conductor de câine. Ei încep cu elemente de disciplină, joacă și motivație pe jucărie. Dresați corect, acești câini ajung să fie extrem de utili.", a declarat Oana Ciora, președintele Asociației Câini de Salvare Transilvania.

Inegalabili în căutarea victimelor prinse sub dărămături

"De exemplu, într-o căutare de suprafață, deci căutarea unei persoane pierdute în pădure, astfel de câini pot să înlocuiască un dispozitiv de 20-30 de oameni. În dărâmătură sunt în continuare inegalabili pentru că nasul lor îi ajută să simtă prezența unei persoane îngropate chiar și la o adâncime foarte mare datorită faptului că aerul circulă prin dărâmătură, aducând mirosul persoanei respective la suprafață. Acest fapt este foarte greu de egalat de alte dispozitive, precum sonarea. În plus, câinele poate să își continue operațiunea de căutare și dacă există alte distrageri, precum intervenția efectivă de evacuare a molozului, spre deosebire de sonare, unde trebuie să fie liniște pentru a se putea sesiza un anumit zgomot care ar indica prezența unei victime.", a mai subliniat Oana Ciora.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News