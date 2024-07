Dr. Raed Arafat a explicat că există protocoale clare și un algoritm stabilit printr-un ordin comun al ministrului Sănătății și ministrului de Interne. Decizia se bazează pe principiul "cel mai apropiat plus cel mai competent". Echipajul cel mai apropiat intervine, dar dacă este nevoie de competențe suplimentare, se trimite și un echipaj mai calificat.

„Cine decide dacă vine SMURD-ul sau Ambulanța când sună omul la 112? La capătul firului cine ia decizia?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Sunt protocoale clare și algoritmul clar care există într-un ordin comun al ministrului Sănătății și ministrului de Interne din 2007 sau 2008. Ordinul prevede că principiul de reacție este: cel mai apropiat plus cel mai competent. Dacă ești cel mai apropiat, cel mai competent, te duci tu. Dacă ești cel mai apropiat, dar mai am nevoie de cineva mai competent, deoarece cazul e mai complex, fie solicită primul echipaj, fie se trimite de la început.

Vă dau un exemplu: motocicleta. Am un om inconștient, dacă am motocicletă pe care o pot trimite și are defibrilator și tot, eu câștig câteva minute până ajunge Ambulanța de la SMURD sau ambulanța de la Serviciul de Ambulanță.

Deci nu se merge pe roșu sau alb și se merge pe principiile cel mai apropiat, cel mai competent și, bineînțeles, se merge pe ideea complementarității.", a spus dr. Raed Arafat.

Cine ia decizia

Dr. Raed Arafat a explicat că dispeceratul decide ce echipaj să trimită la intervenție. Un echipaj de ambulanță cu asistent poate solicita o mașină de terapie intensivă sau un elicopter SMURD dacă este necesar. Toate aceste decizii, inclusiv trimiterea elicopterelor, sunt luate de dispecerat pentru a asigura intervenția adecvată.

„Și serviciul de ambulanță, cu un asistent pe mașină, poate să aibă nevoie de o mașină de terapie intensivă sau elicopter și vine SMURD-ul. Și echipajul de prim ajutor poate să aibă nevoie de medic și să vină o mașină cu medic de la Ambulanță.

Decizia o ia dispeceratul, inclusiv pe elicopter, decizia e la dispecerat.", a spus dr. Raed Arafat.

„Avem dispecerate unde nu avem destui medici"

Întrebat dacă în cadrul dispeceratului sunt și medici, dr. Raed Arafat a răspuns că în unele zone există coordonatori atât de la SMURD, cât și de la Ambulanță, care lucrează alternativ, cum ar fi în Mureș. Acolo, coordonarea este realizată zilnic de un medic de la SMURD sau de la Ambulanță. În alte dispecerate, unde nu sunt suficienți medici, coordonarea este făcută de un asistent medical.

„Depinde de zone. Sunt zone în care avem și coordonatori de la SMURD și de la Ambulanță sau lucrează alternativ, cum e la Mureș. Acolo, zilnic, este fie un medic de la Ambulanță, fie un medic de la SMURD, alternativ, la dispecerat. Avem dispecerate unde nu avem destui medici și este un asistent medical care face această coordonare.”, a spus dr. Raed Arafat la emisiunea „Academia de Sănătate", de pe DC News, DC News TV și DC Medical.

