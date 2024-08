Cinci persoane acuzate în legătură cu moartea starului din „Friends”, Matthew Perry

Printre inculpați se numără doi medici și un asistent al lui Perry, care făceau parte din „o rețea criminală subterană extinsă” care distribuia cantități mari de ketamină, un medicament pe bază de rețetă, actorului și altora, a declarat procurorul american Martin Estrada.

„Acești inculpați au profitat de problemele de dependență ale lui Perry pentru a se îmbogăți”, a spus Estrada într-o conferință de presă în Los Angeles.

Perry a murit la vârsta de 54 de ani din cauza „efectelor acute” ale ketaminei, un sedativ puternic, împreună cu alți factori care au dus la pierderea cunoștinței și înecul actorului în jacuzzi-ul său în octombrie anul trecut, a spus un raport de autopsie. Timp de luni de zile, detectivii din cadrul departamentului de omucideri din Los Angeles și agenții federali au investigat modul în care Perry a obținut acest medicament pe bază de rețetă.

Un raport de autopsie din decembrie 2023 a concluzionat că Perry a murit din cauza „efectelor acute ale ketaminei” care, combinate cu alți factori, au cauzat pierderea cunoștinței și scufundarea acestuia în apa jacuzzi-ului din casa sa din Los Angeles.

Testele toxicologice au relevat că organismul lui Perry conținea niveluri periculos de ridicate de ketamină, un anestezic cu efecte halucinogene. De obicei, persoanele cu o astfel de concentrație de ketamină în organism se află sub anestezie generală în timpul unei intervenții chirurgicale și sunt monitorizate de profesioniști, au declarat oficialii.

Alți factori care au contribuit la moartea sa au fost înecul, boala coronariană și efectele buprenorfinei, un medicament utilizat pentru tratarea dependenței de opioide, care a fost, de asemenea, detectat în sistemul său.

Perry recunoscuse public decenii de abuz de droguri și alcool, inclusiv în perioada în care a jucat rolul lui Chandler Bing în popularul serial de televiziune din anii '90, „Friends.” Conform interviurilor citate în raportul de autopsie, el fusese sobru timp de 19 luni, fără recidive cunoscute, înainte de moartea sa.

Interviurile martorilor din raportul de autopsie au indicat că el urma un tratament cu perfuzii de ketamină pentru depresie și anxietate. Totuși, ultima sa ședință de tratament cunoscută avusese loc cu o săptămână și jumătate înainte de moarte, astfel că ketamina găsită în corpul său de către medicii legiști trebuie să fi fost administrată ulterior, conform raportului de autopsie.

Matthew Perry a fost găsit decedat pe 28 octombrie 2023. În lunile care au urmat, o investigație amplă a fost desfășurată pentru a determina circumstanțele în care a obținut medicamentele care au contribuit la moartea sa.

Rolul lui Chandler Bing i-a adus lui Perry faima internațională și l-a făcut unul dintre cei mai cunoscuți actori din televiziune. Serialul, care a rulat timp de zece sezoane, este considerat unul dintre cele mai bune din istoria televiziunii.

Pe lângă „Friends,” Matthew Perry a avut și alte apariții notabile în filme și seriale de televiziune. Printre filmele în care a jucat se numără „Fools Rush In” (1997), „The Whole Nine Yards” (2000) și „17 Again” (2009). De asemenea, a avut roluri în seriale precum „Studio 60 on the Sunset Strip” și „The Odd Couple.”

