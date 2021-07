Chirieac, revoltă după ce șefa de cabinet a lui Barna a primit un post la Transelectrica: Reziștii ăștia sunt plătiți cu aur, fără milă!

Dan Barna și-a angajat fosta șefă de cabinet la o sucursală Transelectrica. Elena Tudose, care este acum secretar de stat în aparatul de lucru al vicepremierului, a primit în acest scop derogare de la Guvern. Potrivit unor surse politice, cabinetul Cîțu a acordat în ultima vreme numeroase astfel de derogări. Potrivit declarației de avere, Elena Tudose câștiga cel puțin 10.000 de lei pe lună atunci când era șefa de cabinet a lui Dan Barna, la USR, a relatat România TV.

”Au reușit să prostească atât de mulți români”

Bogdan Chirieac, analist politic, s-a aflat joi seara în direct la postul de televiziune unde a comentat subiectul.

”Deci reziștii ăștia sunt plătiți cu aur, pur și simplu, fără milă. Jos pălăria pentru această solidaritate pe care o au și pentru faptul că au reușit să prostească atât de mulți români, asta este. Să știți că și la CFR, în mod normal, dacă era un ministru, după ce s-a întâmplat astăzi, desființai CFR Călători. Îi desființai că nu are niciun rost. Ai trimis o locomotivă să ia locomotiva defectă și locomotiva aia s-a stricat pe drum. Deci vă dați seama de nivelul, starea tehnică, disciplina, capacitatea de intervenție pe care o are astăzi CFR Călători. Deci normal este să o desființezi, de sus până jos, și faci alta. Dacă mai consideri că îți mai trebuie o companie de stat de transport de călători. Dacă nu, lasă să transporte privații. Până la urmă nicio companie de stat în transporturi nu reușim să o punem pe profit sau pe performanță. Nici Tarom-ul, sub nicio formă, nici CFR-ul, fie călători sau de marfă, nici CFR Infrastructură, deci de niciun fel. Vedeți că se sprijină unii pe alții, domnul Drulă pe domnul Vizante de la CFR, domnul Barna cu secretara domniei sale, deci totul e perfect. Și secretara e făcută secretar de stat, deci pe competență. Secretara e pusă ministru și îi mai dai și o sinecură. Trebuie să remarcați această organizație de-a dreptul ocultă, care se manifestă în jurul acestor nume. Să știți că România a reușit să compromită comunismul, noi facem toate eforturile să compromitem capitalismul, după 89, eu cred că această țară este meritul națiunii noastre și vom compromite și neomarxismul. Neomarxismul, progresismul, îi spune elegant, peste tot în lume, nu se comportă în felul acesta. Ăștia se duc în cu totul altă zonă. Și nu toți sunt așa. Nu sunt toți o apă și un pământ”, a declarat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE AICI: Elena Tudose, funcție în aparatul propriu de lucru al vicepremierului Dan Barna

CITEȘTE ȘI: Cine este Raluca Paraschiv, dansatoarea din buric angajată de PNL în Transelectrica

Acest articol reprezintă o opinie.