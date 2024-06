Chirieac, după decizia CSAT privind sistemul PATRIOT donat Ucrainei

Bogdan Chirieac a subliniat că România nu a oferit unul dintre cele două sisteme funcționale. Analistul politic a argumentat că este mai bine ca Ucraina să utilizeze acel sistem pentru a se apăra și a apăra, implicit, și România, în loc să fie nefolosit în România. Potrivit acestuia, dacă Rusia ar câștiga în Ucraina și ar prelua controlul asupra litoralului ucrainean al Mării Negre, Odesa și gurile Dunării, România ar avea graniță comună cu Federația Rusă, ceea ce ar fi un mare dezavantaj pentru țara noastră.

„E o decizie bună. De altfel, ambele decizii luate astăzi, în opinia mea, sunt bune. Să vorbim despre PATRIOT. Nu am dat unul dintre cele două sisteme funcționale, operaționalizate, ci unul dintre cele care nu sunt încă funcționale.

Mai bine să se apere și să ne apere pe toți Ucraina, cu acel sistem, decât să-l ținem noi nefolosit, fiindcă dacă Rusia câștigă în Ucraina ce și-a propus, anume tot litoralul ucrainean al Marii Negre, Odesa și gurile Dunării, o să avem graniță comună cu Federația Rusă, ceea ce înseamnă că România va fi statul NATO care ar avea cel mai mult de pierdut din înfrângerea Ucrainei.

Așa e geografia, nu avem ce să facem. Atunci, hai să le dăm acest sistem să-l operaționalizeze, că știu să și-l operaționalizeze și au și sprijin extern, că ai nevoie de 100 de oameni să funcționeze un sistem PATRIOT, deci nu e un tun cu un servant. Nici pomeneală de așa ceva! Și nu orice oameni, ai nevoie de specialiști cu înaltă calificare în electronică, informatică și așa mai departe.”, a spus Bogdan Chirieac.

„România a căpătat mai multă vizibilitate"

Bogdan Chirieac a comentat retragerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru funcția de Secretar General al NATO, subliniind că România nu ar fi putut bloca numirea viitorului secretar general. Potrivit analistului, prin această candidatură, România a câștigat vizibilitate și a demonstrat că țările din estul Europei au un cuvânt de spus.

„În privința retragerii candidaturii domnului Iohannis de la Secretariatul General al NATO. (...) Nu putea România să blocheze numirea viitorului secretar general al NATO. Nu știu de ce s-a lansat în această cursă Klaus Iohannis.

Să știți că, pe undeva, nici nu e un deserviciu adus României faptul că Iohannis s-a lansat în așa ceva. România a căpătat mai multă vizibilitate, am dat senzația că și noi, cei din est, avem un cuvânt de spus. Sigur, m-aș fi bucurat dacă măcar câteva state din estul Europei l-ar fi sprijinit pe Klaus Iohannis, după care probabil că Rutte, sprijinit de Statele Unite, ar fi fost alesul. Am arătat și noi că suntem aici în prima linie și că și noi am conta.”, a spus Bogdan Chirieac.

„Simplu comisar european nu e o funcție de fost președinte de țară"

Bogdan Chirieac a fost întrebat dacă președintele Klaus Iohannis mai poate obține o funcție acum, măcar funcția de Înalt Reprezentant pentru Relația cu Ucraina, care e ultima pe listă.

„După felul în care a încercat să mute alegerile din septembrie în decembrie, eu cred că nu. Era ultima pe listă, dar văd că nu se discută. Nu am văzut nimic în Politico, în presa de la Bruxelles. Nu am mai văzut, că inițial se vorbea despre această funcție. Simplu comisar european nu e o funcție de fost președinte de țară. După felul în care a determinat PNL-ul să-și încalce înțelegerea și să schimbe brusc alegerile din septembrie în noiembrie, cred că domnul Iohannis rămâne la vatră aici. Cine știe, poate că va dori o altă înaltă funcție în România.”, a spus Bogdan Chirieac la B1 TV.

