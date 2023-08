China joacă tare și își însușește și un teritoriu din Rusia, în noua hartă de propagandă din 2023 / foto

Serviciul de hărți standard al Chinei, deținut de stat, a prezentat un set de hărți geografice pentru 2023, care arată pentru prima dată o parte a teritoriului Rusiei ca parte a Chinei. E vorba despre Marea Insulă Ussuri de pe râul Amur, conform Sundries.

Conform unui acord din 2008 dintre Rusia și China, insula a fost împărțită între cele două țări. Totuși, noua hartă oficială a Chinei marchează întreaga insulă drept punctul cel mai estic al teritoriului chinez.

Setul oficial de hărți va fi folosit în diverse materiale media, inclusiv știri, cărți și materiale promoționale.

De la începutul secolului al XIX-lea, Rusia și China au luptat pentru controlul insulei, dar în anii 1920 și 1930, insula a fost „luată sub pază” de trupele sovietice.

După prăbușirea Uniunii Sovietice, insula a rămas sub jurisdicția rusă. China a manifestat un interes deosebit pentru acest teritoriu, negându-i statutul încă din 1964.

În 2008, Rusia a predat partea de vest a Marii Insule Ussuri și alte teritorii Chinei pe fundalul „intereselor pe termen lung ale Moscovei în relații stabile între cele două țări”.

Marea Insulă Ussuri este o insulă fluvială situată la confluența râurilor Ussuri și Amur, în imediata apropiere a orașului rus Khabarovsk. Insula este situată lângă insula chineză Yinlong (Tarabarov) și alte câteva zeci de insulițe mici.

Pe lângă Marea Insula Ussuri, China a marcat ca teritoriu statul indian Arunachal Pradesh și regiunea de graniță Aksai Chin. Ministerul de Externe indian a protestat deja la Beijing.

The 2023 edition of China's standard map was officially released on Monday and launched on the website of the standard map service hosted by the Ministry of Natural Resources. This map is compiled based on the drawing method of national boundaries of China and various countries… pic.twitter.com/bmtriz2Yqe