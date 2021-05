CFR Cluj - FCSB. Edi Iordănescu, despre plecarea sa de la CFR: Atunci o să aveți un răspuns

Actualul antrenor al CFR-ului a făcut mai multe declarații despre posibila sa plecare de la formația ardeleană după ultimul meci al stagiunii.

'E o seară minunată, sunt momente unice. Mă bucur că am încununat această performanță deosebită cu suporterii, mi-ar fi făcut să existe posibilitatea să fie tot stadionul plin. E o seară frumoasă, o performanță pe care am căutat-o. Este meritul, în totalitate al echipei. Toată lumea este implicată în activitatea zilnică a echipei, ne bucurăm în această seară pentru un nou titlu.', a declarat Edi Iordănescu.

'E o bucurie. Părinții mei au fost mereu lângă mine. M-au ajutat cum au putut tot timpul, pentru asta le sunt recunoscător. Este și o performanță de familie. Tatăl meu a produs o carieră unică, cu performanță deosebite. Încerc, în ritmul meu, să-i calc pe urme, așa cum voi putea mai bine. Voi munci pentru a continua să produc performanțe', a spus Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu, răspuns evaziv despre posibila sa plecare de la CFR

'E o seară de sărbătoare, ne bucurăm. De mâine, ne liniștim și cu siguranță într-o zi, maxim două, o să aveți o poziție oficială din partea mea, din partea clubului. Mi-am asumat contextul. Faptul că suntem aici, înseamnă că am fost inspirat și am făcut alegerile corecte. Am crezut în echipă din prima clipă până în ultima și echipa a răspuns exemplar. Nu vreau să uit acest amănunt. E și meritul lui Dan Petrescu și al staff-ului lui, care au făcut o muncă bună, au produs performanță aici.', a menționat Iordănescu.

'Eu am venit și am continuat să împing ceea ce ei au lăsat. Nu vreau să comentez. Toate contactele, telefoanele care au fost, au mers în plan secund. A primat obiectivul, interesul clubului și sunt momente pe care nu vreau să le acaparez. Sunt despre CFR și despre echipă', a mai spus Edi Iordănescu, într-un interviu la Digi Sport Special.

Victorie cu FCSB

CFR Cluj a încheiat sezonul cu o victorie în faţa rivalei FCSB, 2-0, marţi seara, pe teren propriu, în etapa a 10-a a fazei play-off a Ligii I de fotbal.

Au marcat: Mihai Adrian Gîdea (14), Mario Rondon (66). Ciprian Deac (CFR) a ratat un penalty în min. 75 (a apărat Ştefan Târnovanu). Arbitru: Florin Mihai Marcu (Oradea); arbitri asistenţi: Ciprian Florin Danşa (Satu Mare), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe); arbitru de rezervă: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe) Observatori: Eduard Dumitrescu (Piteşti) - CCA, Eduard Alexandru (Ploieşti) - LPF.

