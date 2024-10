Cererea pentru mașini electrice, în scădere. Laurențiu Neculaescu (AFM), detalii despre noul Program Rabla (2025 - 2030) / video

Cererea pentru mașini electrice a înregistrat o scădere în toată Europa, iar acest lucru este pus în special pe seama scăderii alocării guvernamentale pentru achiziționarea de astfel de vehicule. Laurențiu Neculaescu, președintele AFM, este însă încrezător că oamenii își vor îndrepta din nou atenția către aceste mașini după ce se vor acomoda cu noile valori de finanțare oferite de Administrația Fondului pentru Mediu.

„Bugetul pentru Programul Rabla de anul acesta s-a epuizat. (n.r. De anul viitor) Va fi un program cu totul nou, pentru 2025-2030. Acum, colegii mei lucrează împreună cu toți actorii la ghidul de finanțare, am creat un grup de lucru și vrem să scoatem un ghid cât mai bun și mai mulat pe nevoile oamenilor și ale industriei“, a zis Laurențiu Neculaescu.

„Va fi Rabla sau și Rabla Plus? Vă informez că peste tot în lume este o mare problemă în acest moment, pentru că mașinile electrice au pierdut teren și nu s-au vândut. Inclusiv Volkswagen are probleme“, a zis Bogdan Chirieac.

„Și noi am avut o scădere anul acesta, dar la noi a fost în primul și primul rând datorată primei de casare“, a precizat președintele AFM.

„Așa s-a întâmplat și în restul Europei. Prin micșorarea subvențiilor, lumea a devenit mai puțin interesată, plus că e pragul ăsta blestemat de 400 de kilometri autonomie la mașinile electrice. Dacă ar reuși să inoveze și să-l facă de 1.000 de kilometri și să se poată încărca mult mai repede...“, a completat Bogdan Chirieac.

„Din cauza scăderii subvenției, s-ar putea să fie o perioadă de recul și poate de anul viitor, după ce oamenii se vor obișnui cu noua subvenție, să-și revină ușor, ușor. La Rabla Plus a rămas foarte puțin din buget neconsumat. Am reușit să recuperăm bugetul pe zona de instituții publice, pentru că am acordat subvenție de 120.000 de lei la instituțiile publice, iar acolo a fost atractiv. Am mutat bugetul de la persoane fizice și juridice la instituții publice și așa s-a consumat bugetul. E important, deoarece, până la urmă, se reduc cheltuielile de funcționare pentru o primărie sau o direcție de protecție a copilului“, a precizat Laurențiu Neculaescu, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

